Interview zum Besuchsverbot in Altersheimen

Der langjährige Chef des Zürcher Amtes für Justizvollzug spricht im Zusammenhang mit dem Umgang mit betagten und behinderten Menschen in Heimen von Freiheitsberaubung und Nötigung. Sind die Menschen in Alters- und Pflegeheimen Gefangene?

Ich kann verstehen, dass beim Anblick von alten Menschen in Besucherboxen dieser Eindruck entsteht. Aber das ist nicht mehr der aktuelle Zustand. Seit dem Muttertag gelten erste Lockerungen. In den Besucherzonen ist es möglich, dass man ohne Plexiglasscheibe dazwischen zusammensitzt. Allerdings mit Masken und zwei Meter Abstand. Auch darf man sich nicht in den Arm nehmen.