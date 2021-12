Intensivpflegerinnen in Ausbildung – «Angehörige sagen mir: ‹Hätten wir gewusst, dass es so schlimm ist ...› » In Zürich haben 50 Pflegefachpersonen die Weiterbildung begonnen, um auf einer Intensivstation zu arbeiten. Die Extrembelastung in der Covid-Krise setzt ihnen zu. Jigme Garne

Mehrfach diplomiert, äusserst belastet im Job, vergleichsweise schlecht bezahlt: Sarah Ruff (32) wird Intensivpflegerin und sagt: «Ich will helfen.» Foto: Dominique Meienberg

Das Universitätsspital Zürich sperrt Intensivbetten wegen personeller Engpässe. Die personelle Lage sei prekär, teilt das Spital mit.

Im Inselspital Bern haben viele gekündigt. Laut dem Spital sind manche länger krankgeschrieben, weil sie nach diesen schweren 21 Monaten Corona erschöpft sind.

Die Klinik Hirslanden verspricht für die Vermittlung von Fachpersonal eine Prämie von 8000 Franken.

In der Klasse der 23 jungen Studierenden, die an diesem Freitagmorgen in einer Aula in der Zürcher Manegg sitzen, erstaunen solche Schlagzeilen nicht. Die 17 Frauen und 6 Männer haben diesen Herbst das Nachdiplomstudium in Intensivpflege an der Höheren Fachschule Z-INA begonnen und arbeiten seit wenigen Monaten auf den verschiedenen Intensivstationen im Grossraum Zürich.