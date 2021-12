Dinieren im Bernadette – Wir singen eine kleine Arie auf die Miesmuschel – und werden nicht gehört Winter ist mehr als Käse. Manchmal muss es einfach ein Teller voller Moules sein. Zum Beispiel im Restaurant des Opernhauses. Meinung Stefan Busz

Die Farben des Winters, erdig und warm: Moules marinières. Foto: Ela Çelik

Eigentlich hätten wir an diesem Abend Gondeli fahren können. Original Schweizer Berggondeln stehen auf der Terrasse des Bernadette mit Blick auf den Sechseläutenplatz. Hier draussen gäbe es Fondue Bernadette, Moitié Moitié oder Trüffelfondue mit Champagner. Uns gelüstet es nach etwas anderem. Winter ist mehr als Käse. Also hinein in die Wärme.

Als wir kommen, sind die anderen schon weg. Das Bernadette, vormals Belcanto, ist das Restaurant des Zürcher Opernhauses. Die Besucherinnen und Besucher essen hier früh zu Abend. Nachher haben sie Drama mit vollem Magen. Kurz vor acht machen sich die letzten zu Donizettis «Anna Bolena» auf. Jetzt ist die Bühne für uns frei. Vorhang auf für die Stars auf der Karte: Ente, Miesmuscheln und Co.