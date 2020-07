Bis Ende Juni hiess der Club noch Vieri. Was waren die Gründe

für den Namenswechsel?

Bereits am ersten Tag des Lockdown haben wir mit dem Umbau des Clubs angefangen. Dabei merkten wir: Der Name Vieri entspricht uns nicht mehr. Von Variété waren alle begeistert. Der Name passt nämlich zu unserer neuen Ausrichtung.