Gemeinderat fordert Behörden zum Handeln auf – «Wir sollten über Faschismus diskutieren» Die Parteien im Zürcher Gemeinderat verurteilten die Aktion der Neonazis beim Tanzhaus aufs Schärfste – nur die SVP zog nicht mit. David Sarasin

Die Neonazi-Gruppierung Junge Tat tritt in letzter Zeit in Zürich vermehrt mit Aktionen in Erscheinung. Hier an der Spitze einer Demonstration der Massnahmengegner in Bern. Foto: Jürg Spori

Die Aktion schlägt weiterhin Wellen. Vor knapp zwei Wochen störten Mitglieder der Neonazi-Gruppe Junge Tat in Zürich eine Lesung im Tanzhaus. Vermummt und mit Rauchpertarden bestückt, bedrohten sie vor dem Eingang die «Drag Story Time», eine Lesung von Dragqueens für Kinder. Im Veranstaltungsraum wollten einige Neonazis ein Transparent entrollen, wurden aber am Eindringen gehindert.

Die Aktion beschäftigt nun auch die Zürcher Politik. Im Gemeinderat kam es am Mittwoch zu hitzigen Voten.

Eine hitzige Ratsdiskussion

Zunächst verlas Gemeinderat Davy Graf (SP) eine gemeinsame Fraktionserklärung von SP, FDP, Grünen, GLP, Die Mitte/EVP und AL – die SVP unterzeichnete die Erklärung nicht. Initiiert hatte das Papier Dominik Waser (Grüne), der vorgängig die Parteien aufgefordert hatte, die Störaktion der Jungen Tat zu verurteilen.

«Wir haben ein Problem mit Rechtsextremen und Neonazis, die sich derart sicher fühlen, dass sie sich getrauen, mit Namen und Gesicht an die Öffentlichkeit zu treten», sagte Graf. Das sei neu in Zürich und müsse allen Sorgen bereiten. Alle unterzeichnenden Parteien drückten Solidarität mit «den betroffenen Menschen und allen Angehörigen der Communitys» aus.

Samuel Balsiger (SVP) sagte in seiner persönlichen Erklärung nicht explizit, warum seine Partei als einzige im Parlament die Erklärung nicht unterzeichnete. Stattdessen wies er darauf hin, dass die SVP im Gegensatz zu den linken Parteien schon lange einen Ausbau der Polizei fordere. «Es ist die Stunde der linken Heuchler», sagte er.

SVP fordert Abschaffung von «Drag Story Time»

Er bezog sich dabei auf eine Ankündigung von Gemeinderat Dominik Waser in der NZZ diese Woche: Er wolle die Rolle der Stadtpolizei beim Schutz von gefährdeten Anlässen thematisieren. Balsiger sagte, dass auch die SVP Gewalt nicht toleriere. Gleichzeitig griff er die Kritik der Neonazis an der Veranstaltung im Tanzhaus auf und reichte einen Vorstoss ein, worin er die Abschaffung der Veranstaltung «Drag Story Time» fordert.

«Wir möchten nicht über Polizeistellen sprechen, sondern über Faschismus.» Tanja Maag Sturzenegger, AL

Stadtrat Daniel Leupi (Grüne) sagte, dass man zwar über Veranstaltungen diskutieren könne, eine solche Diskussion aber die Aktion der Neonazis in keinster Weise legitimiere. Er zeigte sich besorgt über das Auftreten der Gruppierung. Scharf äusserte sich Tanja Maag Sturzenegger (AL) zu Balsigers Postulat. «Die SVP löscht keine aufflammenden Brände, sondern relativiert die Aktion der Faschisten», sagte sie.

Ausserdem liefere die SVP die Theorie, welcher die faschistischen Gruppen derzeit mit ihrem offenen Auftreten folgen würden, so Sturzenegger. «Wir möchten nicht über Polizeistellen sprechen, sondern über Faschismus», fügte sie an. Balsiger entgegnete, sichtlich aufgebracht, die SVP sei die grösste Partei des Landes, ihr Verwandtschaft mit dem Faschismus zu unterstellen, sei üble Nachrede.

Junge Tat vermehrt aktiv in Zürich

Unbestritten ist, dass die Neonazis der Jungen Tat in letzter Zeit immer häufiger in der Stadt Zürich auftreten. Während des Pride Month im Juni wollten deren Mitglieder, mit weissem Kreuz und Megafon bestückt, in die Kirche St. Peter und Paul eindringen. Dort fand zu diesem Zeitpunkt ein LGBTQ-Gottesdienst statt. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen ein Verfahren gegen die Gruppierung eröffnet, wie die NZZ schreibt.

Immer wieder traten die Mitglieder der Jungen Tat in den vergangenen zwei Jahren auch an Demonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen des Bundes auf. In Bern stellten sie sich im Januar des laufenden Jahres mit einem Transparent an die Spitze der Demonstration. In Zürich kam es während einer Kundgebung des antifaschistischen Widerstands zu Handgreiflichkeiten. Dabei verhaftete die Stadtpolizei zahlreiche Mitglieder aus dem rechtsextremen Spektrum.

Nach der Störaktion im Tanzhaus gingen bei der Stadtpolizei mehrere Anzeigen ein. Die Kantonspolizei Zürich ermittelt derzeit. Einige der Neonazis der Jungen Tat sind vorbestraft, unter anderem wegen Rassendiskriminierung, Sachbeschädigung und Vergehen gegen das Waffengesetz.



