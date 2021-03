Kolumne zum Feiern in der Pandemie – «Wir steuern in Richtung Exzess» Die einen verwechseln ein Abendessen mit einem Galadinner, die anderen sind Dauergäste im Werkhof. Unsere Kolumnistinnen über das, was passiert, wenn die Geselligkeit fehlt. Meinung Isabel Hemmel , Paulina Szczesniak

Paulina Szczesniak: Stell dir vor, du bist zum Spaghettiessen eingeladen, und dann steht da ein festlich gedeckter Tisch. Inklusive Messerbänkli! Ist mir neulich passiert.

Isabel Hemmel: Riecht nach gepflegter Überreaktion. Es ist diese grosse Sehnsucht nach kleinen Fluchten, sprich: rauschenden Abenden in Gesellschaft. Als vor kurzem zwei Freunde vorbeikommen wollten, hatte ich das Gefühl, es stehe die Party meines Lebens an: morgens wie wild putzen und sich später anziehen, als wolle man in die Oper. Die Kollegin hat schon in der Tür gefragt: «Was ist mit dir?»