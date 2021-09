Biden vor der UNO - «Wir streben keinen neuen Kalten Krieg an»

UNO kritisiert US-Regierung wegen Massenabschiebung von Haitianern Infos einblenden

Die Vereinten Nationen haben die USA wegen der Massenabschiebung von Migranten nach Haiti kritisiert. «Wir sind ernsthaft besorgt über die Tatsache, dass es in den Fällen offenbar keine Einzelfallprüfung gegeben hat», sagte die Sprecherin des UNO-Menschenrechtskommissariats, Marta Hurtado, am Dienstag in Genf. Einige der Betroffenen hätten daher vermutlich «nicht den Schutz erhalten, den sie benötigten».

Einen Antrag auf Asyl zu stellen, sei ein grundlegendes Menschenrecht, betonte die Sprecherin des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR), Shabia Mantoo. «Wir rufen dazu auf, dieses Recht zu achten.»

Derzeit versuchen tausende Haitianer die Grenze zwischen Mexiko und den USA zu überqueren. Unter einer Brücke im texanischen Grenzort Del Rio harrten zeitweise mehr als 15’000 Menschen aus.

Die USA hatten am Wochenende begonnen, die Abschiebeflüge nach Haiti auszuweiten, die nach dem schweren Erdbeben in dem armen Karibikstaat Mitte August zeitweise ausgesetzt worden waren. Die Haitianer würden «falsche Informationen» erhalten, «dass die Grenze offen oder ein temporärer Schutzstatus möglich ist», sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas am Montag. Dies sei nicht der Fall. «Wer illegal in die USA kommt, wird abgeschoben.»