Tour durch neue Pop-up-Bars – Wir trinken Kapern-Wasser und Negroni mit Kaffeegeschmack In Limmatnähe sind zwei neue temporäre Bars entstanden, mit ungewöhnlichen Namen – Hund Bar und Zum warmen Werni – und ebensolchen Drinks. Emil Bischofberger

Drei Eigenkreationen aus der Hund Bar, ganz unten die «gefährliche» Kreation mit Kapern-Wasser. Foto: Boris Müller

Das Leuchtschild vor dem Eingang an der Limmatstrasse ist maximal unauffällig: «Every Thursday–Saturday, 6 pm–12 am» steht darauf, sonst nichts. Es geht Freitagabend gegen 19 Uhr, also treten wir ein. Wir haben uns zu einer kleinen Bar-Tour getroffen, ein Stück der Limmat entlang. Der Fluss ist hier zwar eine Parallelstrasse entfernt, aber zumindest befinden wir uns an der gleichnamigen Strasse. Wir haben die Hund Bar gefunden, welche im November ihre Tore öffnete und sich selber als «deine temporäre Winterhöhle» bezeichnet.