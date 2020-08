Ein emotionales Diner im Kreis 2 – Wir vergeben das zweithöchste Adelsprädikat Charmantes Ambiente, köstliche Speisen, ein fantastischer Wein: Im Restaurant Le Rendez-Vous ist Frankreich fast (noch) schöner als in Frankreich selbst. Thomas Wyss

Der Garten des Le Rendez-Vous wirkt unspektakulärer, als er ist. Fotos: Sabina Bobst

Der Brunnen plätschert wie in einem Gedicht von C. F. Meyer, das buschige Grün rauscht wie ein Sample von Aphex Twin, die Wespen brummen wie Mini-Vespas, und mehr als einmal verwechselt ein Autofahrer das Gaspedal mit einem Eiterpickel und drückt drauf wie blöd, was den armen Motor zum Heulen bringt – es ist eine eigenartige, aber nicht unattraktive Abendmusik, die unser Sein im Garten des Le Rendez-Vous untermalt. Und ja, das ist es: entspanntes, legeres Sein, mitten im Corona-Sommer. Magnifique!