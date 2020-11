Hat lange in der Schweiz gelebt: Arancha González Laya, die Aussenministerin von Spanien, am 20. November 2020 in Bern.

Was können Sie Positives über Spanien sagen?

In anderen Ländern hat die Krise das Vertrauen in die Regierung gestärkt. In Spanien ist es laut Umfragen zusammengebrochen.

In Ländern wie Deutschland oder Portugal hat sich die Opposition in dieser Jahrhundertkrise hinter die Regierung gestellt. In Spanien haben sich die Konservativen hingegen dazu entschlossen, die Regierung frontal anzugreifen und ihren Sturz zu betreiben. Diese Strategie ist zwar gescheitert, aber sie hat zu politischen Streitereien geführt, die den Kampf gegen das Coronavirus erschweren und das Vertrauen der Bevölkerung untergraben.