Corona-Lockerungen in Zürich – «Wir bleiben so lange sitzen, bis wir rausgeschmissen werden» Sonnenschein, frei dank Sechseläuten und die Restaurant-Terrassen sind wieder offen: Die Zürcherinnen und Zürcher sind glücklich, wie ein Augenschein vor Ort zeigt. Anielle Peterhans , Claudia Schmid , Emil Bischofberger

Laufen zwischen Trennwänden: Eine Sportlerin trainiert am ersten Tag der Fitnesscenteröffnungen im Pitsch Fitness in Adliswil. Foto: Dominique Meienberg

Kurz vor Weihnachten mussten die Fitnesscenter schliessen. Von der langen Pause ist am Montagmorgen bei Pitsch Fitness in Adliswil nichts zu spüren. Am Eingang wird jedem Gast die Temperatur gemessen – so wird das seit der Center-Neueröffnung vergangenen Juni gehandhabt. Geschäftsführer Vincenzo Pugliese betont, dass noch nie jemand wegen erhöhter Temperatur abgewiesen werden musste.

Die Trainierenden haben eine Gemeinsamkeit: Alle machen einen sehr zufriedenen Eindruck. «Ich habe mich gefreut, als wäre heute Weihnachten und Geburtstag zusammen», sagt der 26-jährige Diego zwischen zwei Sets an einer Kraftmaschine. Er zögerte keinen Augenblick, wieder im Studio zu trainieren. «Wir wissen alle, wie wir mit der Situation umgehen müssen. Hier ist das Risiko kleiner, als wenn ich in Zürich auf einem Bänkli sitze.»