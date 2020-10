Clowns im Circus Knie – «Wir wissen nie, ob es die letzte Vorstellung ist» Ursus und Nadeschkin sind wieder in der Manege unterwegs. Das Duo bringt auch die Krise zu Wort. Stefan Busz

Ursus und Nadeschkin bringen den Circus Knie durcheinander: Urs Wehrli und Nadja Sieger im Wohnwagen beim Albisgütli. Foto: Sabina Bobst



Beim Albisgütli, wo die Knie-Artisten jetzt campieren, steht eine Kuh im Regen. Gestern hat sie mit Ursus und Nadeschkin im Zirkus noch das Kalb gemacht und ist wie der Blitz rund um die Manege gerannt. Jetzt aber: keine Streicheleinheiten mehr. Kein Brot. Und kein Applaus. Die Kuh schaut in ihrem Gehege sehr einsam aus. Sie will, wie jede Artistin, jeder Artist, wieder spielen.

«Wir haben den Applaus im Frühling und im Sommer vermisst», sagen Ursus und Nadeschkin. Der Shutdown hatte den Circus Knie gegroundet, erst im September konnte die Tournee aufgenommen werden. Premiere war in Bern, jetzt ist Zürich an der Reihe. Mit dabei ist, nach 2002 zum zweiten Mal, das Clownduo, es ist das Aushängeschild des Programms 2020. Und wenn Ursus und Nadeschkin den Satz vom Applaus, den sie vermisst haben, in der Manege sagen, klatscht das Publikum ganz fest. Als wollte es sagen: Danke, dass ihr für uns spielt.