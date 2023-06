Am 1. Juli findet «Kinder lesen», die erste Kinder- und Jugendbuchmesse der Schweiz, in Zürich statt. 22 unabhängige Autorinnen und Autoren präsentieren ihre Bücher im Karl dem Grossen.

An der Messe «Kinder lesen» wird neuer Lesestoff für Kinder zwischen 0 und 12 Jahren vorgestellt.

Frau Heinrich, was ist Ihr Antrieb, Kinderbücher zu schreiben?

Mir geht es nicht darum, als Autorin in der ersten Reihe zu stehen. Ich möchte Kinder zum Lesen verführen und ihnen zeigen, dass sie bei der Lektüre ganz neue Welten entdecken und sich in sie vertiefen können. Man kann sich beim Lesen die Welt weiterdenken und findet in Büchern vielleicht sogar Freunde. Das Wichtigste für mich ist, das Lesen von diesem «ich muss» zu entkoppeln.