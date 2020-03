Vania Alleva Infos einblenden

Die 50-Jährige präsidiert seit 2015 als erste Frau die grösste Schweizer Gewerkschaft Unia als alleinige Präsidentin. Sie ist seit 2009 Vizepräsidentin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Alleva ist schweizerisch-italienische Doppelbürgerin. Sie ist in Zürich als Tochter eines Lastwagenchauffeurs und einer gelernten Schneiderin, die als Putzfrau und in Fabriken arbeitete, aufgewachsen. Die Eltern waren Ende der Fünfzigerjahre aus Italien in die Schweiz eingewandert. Alleva studierte in Rom Kunstgeschichte und machte in der Schweiz ein Nachdiplomstudium in interkultureller Kommunikation. Seit 2008 ist sie Unia-Geschäftsleitungsmitglied, 2012 wurde sie als Co-Präsidentin gewählt. Sie ist verheiratet und wohnt in Bern.