Beichte eines jungen Dealers – «Wir wollten einfach druffe si» Der 18-jährige Leo hat nicht nur Drogen konsumiert, sondern Substanzen auch selbst hergestellt und verkauft. Er erzählt aus seinem Leben zwischen verpfuschter Kindheit, behördlichen Massnahmen – und neuen Hoffnungen. Anielle Peterhans

Er kiffe, weil er so Mensch bleiben, alles im Leben aushalten könne: Leo am Bahnhof. Foto: Michele Limina

Er kommt 20 Minuten zu spät, seine Augen sind verklebt vom Schlaf, sein schwarzer Hoodie zerknittert. Leo entschuldigt sich und bestellt einen Espresso. Der 18-Jährige passt an diesem Samstagmorgen so gar nicht in das Café hier in Aarau, wo sonst pensionierte Zeitungsleser sitzen und adrett gestylte junge Frauen brunchen.