USA-Podcast «Alles klar, Amerika?» – Wird Afghanistan zum neuen Vietnam? Die Taliban erobern eine Provinz nach der andern. Der Fall von Kabul scheint nur noch eine Frage der Zeit. Das weckt schlechte Erinnerungen. Trotzdem hält Präsident Biden am Abzug der US-Streitkräfte fest. Willkommen zu einer neuen Folge des Amerika-Podcasts. Christof Münger

Bis Ende August wollen sie alle zu Hause sein: US-Soldaten holen das Sternenbanner ein auf einem Stützpunkt in der afghanischen Provinz Helmand. Foto: AFP

Die US-Streitkräfte ziehen ab aus Afghanistan – bis Ende August wollen sie draussen sein. US-Präsident Joe Biden war zuversichtlich, dass die von den Amerikanern ausgebildeten afghanischen Streitkräfte die Taliban in Schach halten können. «300’000 bestens ausgebildete und ausgerüstete Regierungssoldaten stehen 75’000 Taliban gegenüber», sagte er vor einem Monat.

Inzwischen erobern die selbst ernannten Gotteskrieger fast täglich eine neue Provinzhauptstadt. Dort droht eine Schreckensherrschaft wie vor 20 Jahren. Bereits in 30 bis 90 Tagen könnte die Hauptstadt Kabul fallen, heisst es angeblich aus US-Geheimdienstkreisen. Das ganze Drama erinnert frappant an den Abzug der USA aus Vietnam in den 1970er-Jahren.

War also alles vergebene Müh, was die US-Streitkräfte und ihre europäischen Verbündeten in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan aufgebaut haben? Gehen die Schulen für Mädchen zu? Kommt es wieder zu öffentlichen Steinigungen? Und was sagt der Abzug aus Afghanistan aus über die amerikanische Aussenpolitik?

Darüber unterhalten sich Martin Kilian, langjähriger USA-Korrespondent, und Christof Münger, Leiter des Ressorts International der Tamedia-Redaktion in Zürich, in einer neuen Folge des Podcasts «Alles klar, Amerika?»

Fehler gefunden?Jetzt melden.