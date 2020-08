38. Minute

Lewandowski verpasst knapp das 3:0

Lyon ist zurzeit pausenlos am Verteidigen und kommt so gut wie nicht mehr in die Nähe des Bayern-Strafraums. Die Zuspiele sind etwas unpräzise, die Bayern können dazwischengehen. Nach dem Ballverlust der Franzosen geht es schnell. Ein weiter Ball geht in Richtung Strafraum. Mit einer Flanke von rechts suchen die Münchner in der Mitte Lewandowski. Dieser kommt einen Sekundenbruchteil zu spät, der Ball zischt quer durch den Fünfmeterraum am Tor vorbei. Lopes verschätzt sich.