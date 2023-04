Camp vor dem Ende – Besetzer in Rümlang werden aus Wald weggewiesen Am frühen Donnerstagmorgen hat die Räumung des besetzten Waldstücks in Rümlang angefangen. Die Polizei weist Aktivistinnen und Aktivisten weg. Martin Liebrich

Aktivistinnen und Aktivisten haben in Rümlang ein Waldstück besetzt, um gegen den hier vorgesehenen Bau einer Deponie für Bauschutt zu protestieren.

Am Osterwochenende haben Aktivistinnen und Aktivisten ein Waldstück in Rümlang besetzt. Jetzt hat die Räumung angefangen, wie die Besetzerinnen und Besetzer auf Telegram mitteilen. «Die Polizei hat uns heute mit einem Grossaufgebot geweckt und wir rechnen im Verlauf des Tages mit einer Räumung», heisst es im entsprechenden Post. Gleichzeitig wird zur Solidarität aufgerufen – man solle vorbeikommen, mit ID, aber ohne Handy. In einem späteren Post wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass die Wege zum Camp blockiert sind und Sanitäterinnen und Sanitäter, die Teil der Besetzer waren, weggewiesen wurden.

Aus einem weiteren Beitrag geht hervor, dass die Aktivistinnen und Aktivisten aufgefordert wurden, die persönlichen Gegenstände zu packen und zu gehen. Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei und in dieser Funktion vor Ort, bestätigt dies. Personen würden kontrolliert und zum Gehen aufgefordert.

Dieser Post auf Telegram kündigt die bevorstehende Räumung an. Screenshot: Martin Liebrich

Die Aktivistinnen und Aktivisten protestieren mit ihrer Besetzung des Waldstücks gegen die geplante Erweiterung der nahen Deponie Chalberhau. Dort soll dereinst Bauschutt gelagert werden. Um den Wald in eine Deponie umzufunktionieren, müssten rund 6000 Bäume gefällt werden. Dadurch wären seltene Käferarten gefährdet. AL und Grüne hatten nach Beginn der Besetzung im Kantonsrat mit einem Vorstoss gefordert, der Wald soll unter Schutz gestellt werden.

Die Gemeinde Rümlang hatte den Aktivistinnen und Aktivisten Vorschläge für alternative Standorte des Protest-Camps gemacht. Diese waren jedoch abgelehnt worden. Anschliessend stellte Rümlang ein Ultimatum zur Räumung des Waldes, das am vergangenen Samstagabend auslief. Die Besetzung ging danach weiter.

