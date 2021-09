Die Stadt Zürich stimmt ab – Deutlicher Nein-Trend bei Besonnungsinitiative Heute stimmt die Stadt Zürich darüber ab, ob in Zukunft rund ums Seebecken hohe Gebäude gebaut werden dürfen. Die ersten Zahlen zeigen einen klaren Nein-Trend. David Sarasin UPDATE FOLGT

Dürfen rund ums Seebecken noch Gebäude gebaut werden, die einen Schatten auf die Grünflächen am See werfen? Um nichts weniger geht es in der «Besonnungsinititative», über die die stadtzürcher Bevölkerung heute abstimmt.

Worum gehts?

Die «Volksinitiative zum Schutz der Besonnung des öffentlichen Grünraums am Seeufer» verlangt, dass Bauten, die grosse Schatten auf die Grünfläche am See werfen, künftig nicht mehr gebaut werden dürfen. Die Höhe des Baubestandes soll auf dem Stand vom 1. April 2019 eingefroren werden. Anstoss für die Vorlage war die geplante ZKB-Seilbahn, eine Wohnsiedlung auf der ehemaligen Franz AG, wie auch ein Neubau auf dem Areal der Kibag AG. Stimmt das Stimmvolk der Inititiative zu, kommen die Vorgaben in die städtische Gemeindeordnung. Der Stadtrat und das Stadtparlament müssen dann einen Erlass mit konkreten Vorschriften zur Umsetzung erarbeiten.