Neue Serie «And Just like That…» – Wird der «Sex and the City»-Reboot gelingen? Im Dezember läuft die Fortsetzung von «Sex and the City» an. Wie stehen die Chancen, dass das ein Erfolg wird? Wir haben uns durch die Neuauflagen von anderen Kultserien gezappt. Paulina Szczesniak

Wird «And Just like That…» an den Erfolg von «Sex and the City» anknüpfen? Foto: PD

Vergessen Sie Weihnachten. Der wahre Festtermin ist der 9. Dezember. Dann nämlich startet mit «And Just like That…» die Fortsetzung der Kultserie «Sex and the City», die in den Nullerjahren so ziemlich alles gewonnen hat, was an Serienpreisen zu holen ist, und die Millionen von Frauen eine Art Kompass war, wenn es um alle wichtigen und nicht ganz so wichtigen Aspekte des Lebens ging.

Nun sind Carrie und Co. also zurück. In ihren Fünfzigern, teils ergraut, teils gestrafft (beides wurde in den sozialen Medien lustvollst diskutiert) und bereit, uns all die Fragen zu beantworten, die uns seit ihrem letzten Auftritt unter den Nägeln brennen. Wo stehen die Freundinnen heute? Wie hat sich ihre Beziehung zueinander entwickelt? (Samantha, unsere Männerverschlingerin vor dem Herrn, ist im Reboot nicht dabei. Was ist passiert?) Und natürlich: Wie steht es um die Liebe von Carrie und Big?