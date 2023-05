Geldberater: Leserfrage zur Inflation – Wird der Silberpreis nun steigen? Steigende Zinsen und verhaltene Konjunkturaussichten: Warum es beim Silber vorerst wohl zu keinem Höhenflug kommen wird. Martin Spieler

Schwache Nachfrage: Im aktuellen Umfeld bevorzugen Anleger und Anlegerinnen alternative Anlagen. Foto: Getty Images

Wegen der Inflation hatte ich einen Silber-Fonds gekauft. Doch der Silberpreis war zeitweise schwach, jetzt besser. Müsste das Silber wegen der Teuerung nicht stark in die Höhe gehen? Leserfrage von C.T.

Nein. Edelmetalle wie Silber und Gold werden von Privatinvestoren zwar gerne als Schutz gegen die Inflation genutzt, da sie als wertbeständig gelten. Gebremst wird der Silberpreis jedoch von steigenden Zinsen. Wenn man auf risikolosen Anlagen wie US-Staatsanleihen anständige Renditen erwirtschaften kann, wird eine Anlage in Silber – oder auch Gold – für sicherheitsbewusste Investoren weniger attraktiv. Sie bekommen mit US-Staatsanleihen eine sichere Anlage und einen Zins dazu, während Edelmetalle keinen Zins abwerfen.

Wenn der Dollar indes wieder steigt, würde das den Kurs von Silber belasten.

Stützend ist für den Silberpreis derzeit der schwache Dollarkurs. Wenn der Dollar indes wieder steigt, würde das den Kurs von Silber belasten, welches in der US-Währung gehandelt wird. Einen weiteren Höhenflug des Silbers verhindern die eingetrübten Konjunkturaussichten. Silber ist nicht nur für Anleger und die Schmuckindustrie interessant, sondern wird auch stark in der Industrie genutzt. Doch Industriemetalle sind wegen der verhaltenen Konjunkturaussichten in Europa und den USA nicht extrem nachgefragt.

Die Kombination verschiedener Faktoren bremst die weitere Erholung der Silbernotierungen. Dennoch halte ich es für sinnvoll, wenn man als Diversifikation eine Position in Silber und Gold hält.

Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte.

