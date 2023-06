Stadtrat in Winterthur – Wird der Winterthurer Stadtrat wieder bürgerlicher? Winterthur wählt eine neue Stadträtin: Romana Heuberger soll die FDP zu alter Stärke führen – Martina Blum will den Sitz für die Grünen erben. UPDATE FOLGT

Romana Heuberger (links) und Martina Blum steigen heute ins Rennen um den freiwerdenden Stadtratssitz. Fotos: Madeleine Schoder / Roger Hofstetter

Überraschend gab der Winterthurer Stadtrat Jürg Altwegg im Februar seinen Rücktritt bekannt. Als Grund gab der Grüne sein Energielevel an: «Ich bin an gewisse Grenzen gekommen.» Der Schulstadtrat tritt per Ende Schuljahr während der Sommeferien zurück.

Diesen Sonntag wird nun seine Nachfolgerin gewählt. Zwei Frauen treten an. Für die Grünen will Polit-Newcomerin Martina Blum in den Stadtrat. Einzige Gegenkandidatin aus den Parteien ist die FDP-Gemeinderätin Romana Heuberger.

Für die FDP ist dies die Chance, den Stadtrat wieder etwas bürgerlicher zu gestalten. Seit den Ersatzwahlen im Jahr 2020 dominiert Links-Grün das siebenköpfige Gremium (3 SP, 1 Grüne, 1 GLP, 1 FDP, 1 Die Mitte). Damals eroberte die Grünliberale Katrin Cometta einen Sitz der FDP.

Heuberger solls richten

FDP-Kandidatin Romana Heuberger: Ihr politischer Erfahrungsschatz ist ihr Trumpf. Foto: Madeleine Schoder

Für die FDP-Kandidatin Romana Heubergers ist dies der zweiter Anlauf, Stadträtin zu werden. Bei den Wahlen 2022 holte sie die nötige Stimmenzahl, schied aber als Überzählige aus. Heuberger ist seit fünf Jahren im Stadtparlament und gilt damit schon als Routinierin. Das zeigt sich auch daran, dass sie seit einem Jahr die Stadtbau-Kommission präsidiert. Heuberger schaut der Winterthurer Regierung so kritisch auf die Finger wie kaum ein anderes Parlamentsmitglied.

Ihr grosser politischer Erfahrungsschatz ist ein wichtiger Trumpf im Duell mit ihrer Konkurrentin Blum. Denn der Winterthurer Bevölkerung wurde Heuberger schon vor ihrer Parlamentsarbeit bekannt. Als die Stadt im Jahr 2015 die Vogelvoliere im Lindengutpark aus Spargründen schliessen wollte, gründete Heuberger einen Verein zur Rettung. Die Voliere blieb. Und weil der Handballverein Pfadi Winterthur im Jahr 2019 fast bankrott ging, gründete Heuberger den Unterstützerverein Pfadi4ever mit und sammelte innert elf Wochen über 400’000 Franken.

Hinzu kommt: Romana Heuberger trägt einen von Winterthurs klingendsten Nachnamen: Ihr Ex-Mann ist Günter Heuberger mit seiner Immobilienfirma Siska und dem Lokalmedienimperium von Radio und Tele Top. Dieser Lebensabschnitt liegt allerdings lange zurück.

Heuberger macht Politik für die FDP, seit sie abstimmen darf. In St. Gallen hätte sie es mit 19 Jahren beinahe ins Stadtparlament geschafft. Heute führt die 52-Jährige eine eigene PR-Agentur.

Die grüne Aufsteigerin Blum

Die Grünen-Kandidatin Martina Blum: Schon als Kind dachte und lebte sie ökologisch. Foto: Roger Hofstetter

Martina Blum ist dagegen eine Aufsteigerin bei den Grünen. Erst vor zwei Jahren trat die Physikingenieurin der Partei bei; vor einem Jahr wurde sie ins Parlament gewählt. Die 50-Jährige wird von SP, EVP sowie GLP unterstützt. Bei der parteiinternen Ausmarchung um die Nomination stach sie die erfahrene Politikerin Renate Dürr aus. Die Grünliberale Partei hatte zuvor deutlich gemacht, dass eine Kandidatur Dürrs die «für die GLP erträgliche rote Linie» überschreite. Blum, die nun antritt, gilt deshalb als die weniger linke Kandidatin.

Seit ihrem Eintritt ins Stadtparlament hat Blum bereits fünf Vorstösse zu Energie und Klimaschutz eingereicht. Sie verkauft sich als Brückenbauerin, die «an der Schnittstelle von Umwelt und Wirtschaft» gearbeitet hat. Bis vor kurzem war Blum stellvertretende Energiebeauftragte bei der Stadt Zürich war. Seit einem Jahr ist sie Verantwortliche für den Aufbau des Kompetenzbereichs Nachhaltigkeit bei einem Technologieunternehmen in Schlieren.

Blum, die seit dem Jahr 2000 in Winterthur lebt, wurde im bayrischen Augsburg geboren. Aufgewachsen ist sie in einem sozialdemokratisch geprägten Haushalt. Schon in jungen Jahren wurde sie Vegetarierin und interessierte sich für die Grenzwerte beim Strahlenschutz. An der Universität spezialisierte sie sich auf technischen Umweltschutz, zudem machte sie einen Master in ökologischer Ökonomie.

Grünen hätten eher Anspruch auf den Sitz

Gemessen an den Fraktionsstärken im Stadtparlament hätten die Grünen Anspruch auf den frei werdenden Sitz. Das gleiche gilt die SVP, die seit 2018 nicht mehr in der Regierung vertreten ist. Sie tritt bei diesen Wahlen allerdings nicht an, sondern empfiehlt die FDP-Kandidatin Heuberger zur Wahl. Die FDP dagegen ist bereits mit Stefan Fritschi im Stadtrat vertreten. Rein rechnerisch stünde ihr kein zweiter Sitz zu.

mig/dba/jig

