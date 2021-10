Geldblog: Geldentwertung – Wird die Inflation zu einem ernsthaften Problem? Noch können wir nicht wirklich beurteilen, ob die anziehende Teuerung dauerhafter Natur ist. Dennoch sollte man sein Depot darauf vorbereiten. Martin Spieler

Konjunktur läuft auf Hochtouren: Nach dem Corona-Einbruch wollen die Leute nun wieder konsumieren und die Firmen investieren. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe ein grösseres Vermögen und mache mir etwas Sorgen wegen der Inflation. Ich frage mich, wie gefährlich die Entwicklung ist. Was ist Ihre Meinung: Wird die Inflation zu einem ernsthaften Problem? Leserfrage von J.T.

Es ist noch nicht lange her, da interessierte sich kaum jemand für die Inflation, weil sie kaum existierte. Inzwischen sind viele Investoren in Alarmstimmung und die Börsen reagieren empfindlich auf Daten zur Teuerung. Kein Wunder: In den USA ist die Teuerung auf über 5 Prozent gestiegen. Das liegt deutlich über den Zielen der US-Notenbank, welche für das laufende Jahr von einer Zielmarke von 4,2 Prozent ausging. Auch in Europa zieht die Teuerung an – insbesondere in Deutschland. Hier kletterte die Inflation ebenfalls auf über 4 Prozent.