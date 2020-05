Zurück in der Schule – «Wird die Zeit in die Geschichtsbücher eingehen?» Für die 700 Mädchen und Knaben der Schule Im Birch hat ein ungewöhnlich neuer Alltag begonnen – samt Dachlatten, Isolierband und grossen Fragen. Ev Manz

Zurück zum Präsenzunterricht heisst für die Schülerinnen und Schüler der Schule Im Birch auch Material schleppen. Foto: Sabina Bobst

Linda wirft einen Blick in die hinterste Reihe, wo die Knaben der Halbklasse mit Abstand an Einzelpulten sitzen; sie kichert, dann streckt die Schülerin der dritten Sekundarklasse auf. Das vertraute Leben scheint zurück im Oerliker Schulhaus Im Birch. Aber es ist an diesem Montagmorgen kurz nach acht Uhr kein gewöhnlicher Unterricht. «Wird diese Zeit in die Geschichtsbücher eingehen?», fragt Linda. «Definitiv», sagt ihre Lehrerin.