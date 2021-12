«Apropos» – der tägliche Podcast – Wird dieser Winter wieder wie der letzte? Zertifikate bei privaten Treffen, Maskenpflicht in Innenräumen: Der Bundesrat will die Corona-Regeln verschärfen. Was bedeutet das für diesen Winter? Mirja Gabathuler als Host Fabian Renz als Gast

«Wir wissen noch nicht, ob die Massnahmen genügen»: Bundespräsident Guy Parmelin und Bundesrat Alain Berset auf dem Weg zur gestrigen Medienkonferenz. Foto: Keystone

An Familienfesten oder Geburtstagen mit mehr als zehn Personen soll in Zukunft die Zertifikatspflicht gelten. Zudem soll die Maske auch in Innenräumen zurückkommen, in denen sich nur geimpfte, getestete und genesene Personen aufhalten, etwa im Fitnesscenter oder bei kulturellen Veranstaltungen. Und auch am Arbeitsplatz soll Maskenpflicht, allenfalls auch Homeoffice gelten.

Diese und weitere Massnahmen hat der Bundesrat nach einer ausserordentlichen Sitzung am Dienstag in die Konsultation geschickt. Zu raschem Handeln gezwungen sieht er sich unter anderem durch die fast rekordhohen Fallzahlen und den neuen Virustyp Omikron.

Wie werden sich die neuen Corona-Regeln auf unseren Alltag auswirken? Warum ist eine Beschränkung der Personenzahl in Innenräumen kein Thema mehr? Und was, wenn die Fallzahlen weiter steigen – könnten dann diesen Winter auch schärfere Massnahmen wie 2-G oder eine Impfpflicht zur Diskussion stehen? Antworten gibt es von Fabian Renz, Leiter der Tamedia-Bundeshausredaktion, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos».

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Fabian Renz leitet das seit 2018 bestehende Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Der studierte Historiker arbeitet seit 1999 als Journalist. Ab 2006 berichtete er für «Südostschweiz» und «Aargauer Zeitung» aus dem Bundeshaus; 2010 wechselte er zum Bundeshausteam von «Tages-Anzeiger» und «Bund». Mehr Infos

