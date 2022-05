Rekordtemperaturen im Mai – Wird es zu heiss, brennen uns die Sicherungen durch Diese Woche herrschte Badi- und Grillplauschstimmung. Aber es gibt auch Folgen der Hitze, die vor allem eines sind: mühsam. Nadja Pastega

Die Idylle trügt: Der Sommer sorgt nicht nur für Badespass, sondern auch für Schlaflosigkeit – und mehr Aggressionen. Foto: Keystone

Tropennächte nehmen zu

Diese Woche wurden vielerorts die bisherigen Mai-Hitzerekorde geknackt. Doch nicht nur tagsüber steigt das Thermometer. Es wurden bereits die ersten Tropennächte registriert, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank. So etwa im Tessin und im Rhonetal. Sogar in der Stadt Zürich war es frühmorgens um 6 Uhr noch 18 Grad warm. Bei anhaltender Hitze schläft man schlechter und steigt am Morgen übermüdet und gereizt aus den Federn, die Konzentration nimmt ab. Man macht häufiger Fehler. Da die anderen auch nicht ausgeschlafen sind, machen auch sie mehr Fehler. All das ist bestens geeignet, das Stressniveau zu erhöhen.