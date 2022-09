Geldblog: Folgen des Zinsanstiegs – Wird sich der Euro bald erholen? Geldexperte Martin Spieler sagt, wie sich die Energiekrise und die Schuldenberge in Südeuropa auf die Erholung des Euro auswirken. Martin Spieler

Schwache Performance: Der Euro verlor in den letzten Monaten deutlich an Wert. Foto Getty Images

Die Zinsen sind auch in Europa gestiegen. Rechnen Sie darum mit einer starken Erholung des Euro bis Ende Jahr? Leserfrage von T.F.

Nein. Im Vergleich zu anderen Notenbanken ist die Europäische Zentralbank (EZB) bei den Zinserhöhungen immer noch deutlich im Rückstand, was gegen eine starke Euro-Erholung zum Franken oder Dollar spricht. Als Belastungsfaktor für die europäische Wirtschaft und den Euro stufe ich neben den noch zu tiefen Zinsen, der hohen Inflation und der sich zuspitzenden Energiekrise die Schuldenberge in Südeuropa ein. Italien, Spanien, Griechenland und Portugal wälzen gewaltige Schulden vor sich her.

Weitere Leserfragen zur Inflationsbekämpfung der Notenbanken Infos einblenden

Angesichts der erwarteten Stagflation – einer sich abschwächenden Wirtschaft und einer steigenden Teuerung – in Europa, der Energiekrise und höheren Verteidigungsausgaben dürften die Länder kaum in der Lage sein, ihre Schuldenberge abzubauen. Der Schuldendienst wird mit den höheren Zinsen teurer. Das führt dazu, dass die EZB bei Zinserhöhungen viel zu zaghaft agiert.

Der Schweizer Franken und der Dollar sind anders als der Euro in unsicheren Zeiten ein Hafen.

Zudem hat sie Renditespannen zwischen Peripherieanleihen und Euro-Kernanleihen eingedämmt, was ein gefährlicher Markteingriff ist und das Vertrauen von Sicherheit suchenden Investoren in den Euro sicher nicht stärkt. Der Schweizer Franken und der Dollar sind anders als der Euro ein Hafen in unsicheren Zeiten – auch für Investoren aus dem Ausland, was deren Wert zusätzlich stützt.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

Fehler gefunden?Jetzt melden.