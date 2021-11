Ende eines Zürcher Traditionslokals – Wirtschaft Neumarkt schliesst wegen Lärmstreit mit Stadt Die Aufführungen im Theater Neumarkt seien zu laut, meint Wirt René Zimmermann. Er ist enttäuscht. Trotz allem hofft er auf eine Wende. Kevin Brühlmann

René Zimmermann im Weinkeller des Restaurants Neumarkt, wo er seit 25 Jahren Wirt ist. Foto: Urs Jaudas

Das kommt überraschend. Schon per 23. Dezember will die Wirtschaft Neumarkt in Zürich schliessen. Nach 25 Jahren. Und im Unfrieden mit der Stadt Zürich, der das Gebäude im Kreis 1 gehört, in dem sich neben dem Restaurant das 1966 eröffnete Theater Neumarkt befindet.

«Diverse Gespräche mit allen beteiligten Departementen haben zu keiner Lärmminderung geführt, die uns die vertragsgemässe Nutzung der Wirtschaft Neumarkt garantiert», heisst es auf der Website des Restaurants. «Die künstlerische Freiheit wird, wie es scheint, höher gewertet als unsere gastronomische Kulturarbeit und höher als ein gültiger Mietvertrag.» Unter dem Beitrag eine Todesanzeige: «Wirtschaft Neumarkt, *1. Mai 1996 †23. Dezember 2021».