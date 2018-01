«Antikapitalistischer Protest löst sich auf wie eine Brausetablette»

Freitag vor einer Woche, Konzertbestuhlung im Weissen Saal des Volkshauses in Zürich, 360 Plätze, kaum einer bleibt unbesetzt. Die Bewegung für den Sozialismus hat zum «Anderen Davos» gerufen. Die Gesichter im Publikum sind vorwiegend jung, die Pullis aus Wolle, die Frisuren werden von Tüchern gehalten. Die Sprache ist wie aus einer anderen Zeit: «Liebe SozialistInnen, wir wollen über die Rolle der Frau in den sozialistischen Kämpfen sprechen», eröffnet eine junge Frau das Podium. Sie liest von einem Skript ab. Dass Donald Trump, der Präsident der USA, einen Besuch am World Economic Forum angekündigt hat, passe hervorragend dazu. «Mal schauen, wie viele Menschen wir dieses Jahr auf die Strasse bringen», sagt sie, schaut vom Papier auf und lächelt ins Publikum.

Zur gleichen Zeit hat die Revolutionä­re Jugend ins besetzte Koch-Areal in Zürich-Albisrieden zur Anti-WEF-Protestplanung geladen. «Smash WEF» steht in grossen Buchstaben an der Fassade des Hauses. Die Fenster sind hell erleuch­tet, das Tor bleibt für Aussenstehende verschlossen. Eine Koordination mit dem «Anderen Davos»? Ist nicht vorgesehen.

Wipe out

Die Revolutionären treffen sich am nächsten Tag in Bern wieder. Bekannte Gesichter des Revolutionären Aufbaus sind in der Vorhut des Zuges zu sehen, Kinderwagen ziehen hinten mit. 1000 bis 1500 Demonstranten marschieren friedlich durch die Stadt. Sie skandieren «Kill Trump» und lösen damit eine Ermittlung der Polizei aus (gestern hat die Untersuchung wegen «Aufforderung zur Gewalttätigkeit» begonnen), sie schreien «Eat the Rich», «Keine Zukunft für den Kapitalismus» und «Wipe out WEF».

Der letzte Spruch, «WEF ausradieren», ist ein Klassiker, fast 20 Jahre alt. Er war schon kurz nach der Jahrtausendwende in Davos und Landquart zu hören, als die Proteste gegen das World Economic Forum eskalierten.

Die Demonstranten von damals waren beseelt von Seattle 1999. Die Konferenz der World Trade Organization (WTO) konnte nicht wie geplant stattfinden, weil 40'000 Menschen auf der Strasse protestierten. Mehrere Hundert wurden verhaftet. Die Polizei griff durch mit Gewalt. Eine neue globalisierungskritische Bewegung war geboren. Sie schwappte von den USA auf Europa über. Aus «Wipe out WTO» wurde «Wipe out WEF».

Ein exklusiver Ort der Superreichen

Die neue Bewegung gründete das globalisierungskritische Portal Indymedia. In der Schweiz entstand ein Ableger der Globalisierungskritiker von Attac. Sie und die Anti-WTO-Koordination waren die treibenden Kräfte in den teilweise wüsten Strassenschlachten in Davos, Landquart und Zürich.

In den Augen der Globalisierungskritiker war das WEF ein exklusiver Ort der Superreichen und Supermächtigen, die in Hinterzimmern Pläne schmiedeten, wie sie noch mächtiger und noch reicher werden könnten. Diese Geschichte funktionierte – und mobilisierte. Über tausend Demonstranten standen 2001 in Davos den Wasserwerfern und Gummischrotgewehren der Polizei gegenüber.

WEF-Gründer Klaus Schwab reagierte mit einer Flucht. 2002 zügelte er sein Forum für ein Jahr nach New York, nur ein Jahr später kehrte er zurück in die Schweiz. Mit einem neuen WEF.

«Klaus Schwab umarmt alle, die bei fünf nicht auf den Bäumen sind.»Oliver Classen, Public Eye

Davos wurde 2003 zur Hochsicherheitszone, das Forum selber aber offener. Neben den internationalen waren nun auch die Schweizer Medien zugelassen, das Motto war nicht mehr «Globalisierung stärken», wie noch ein paar Jahre zuvor, sondern «Vertrauen bilden». Parallel zur Hauptveranstaltung organisierte Schwab mit dem Evangelischen Kirchenbund das Open Forum Davos, an dem jeder teilnehmen konnte. Interviews und Debatten wurden vom Fernsehen übertragen, das WEF kam auf Myspace.

Und die Show erst! Angelina Jolie und Brad Pitt reisten in die Schweiz und verliehen dem WEF ein anderes Gefühl. Plötzlich war da Glamour. Leonardo DiCaprio kam nach Davos, Shakira, Matt Damon, Bono. Das hatte nichts mehr mit Hinterzimmer-Business zu tun, die medialen Scheinwerfer verschoben sich, alle redeten über die Stars aus Hollywood und ihr soziales Gewissen. Die Globalisierungskritiker wurden mit Liebe zum Schweigen gebracht.

«Klaus Schwab umarmt alle, die bei fünf nicht auf den Bäumen sind», sagt Oliver Classen von Public Eye, ehemals Erklärung von Bern. Die entwicklungspolitische Organisation war seit 2000 am WEF präsent und verlieh ab 2006 Schmähpreise an menschen- und umweltverachtende Firmen. 2015 verabschiedete sie sich aus Davos. Die Kritik vor Ort hatte sich abgenutzt.Juso-Präsidentin Tamara Funiciello erklärt den Prozess so: «Antikapitalistischer Protest im Kapitalismus verhält sich gleich wie eine Brausetablette im Wasser», sagt sie. «Sie löst sich auf, vielleicht erreicht sie kleine Etappenziele, doch dann wird sie wirkungslos.» Die Kritik, vom System gefressen.

In den folgenden Jahren protestierten noch einige Hundert Leute in den Städten, in Davos selber ein paar Dutzend. In die Medien schafften sie es nicht mehr mit Inhalten, sondern nur noch mit Ausschreitungen. Wie 2008, als es in Bern zu über 200 Verhaftungen kam.

Rückzug ins Innere

«Ein Teil der Kritik hat sich zurückgenommen, um in den eigenen Kreisen weiterzukommen», sagt der Soziologe Ueli Mäder. «Der Kampf auf der Strasse steht nicht mehr im Vordergrund.» Das zentralistische Machtbewusstsein innerhalb der Szene sei einem verästelten komplexen Machtbewusstsein gewichen, das auch komplexer zu kritisieren sei.

Was ist also für die Schweiz zu erwarten? Was hat es für einen Effekt, wenn Donald Trump nach Davos reist?

Für den nächsten Dienstag ruft die Bewegung für den Sozialismus zu einer bewilligten Demonstration in Zürich auf, Motto: «Trump not Welcome», die Revolutionäre Jugend ruft unter dem Motto «Welcome to Hell» zur selben Demo. Es ist das gleiche Motto wie bei den Protesten gegen den G 20-Gipfel vom vergangenen Sommer in Hamburg, die in wüsten Strassenschlachten endeten. Doch in Zürich findet die Demonstration unter anderen Vorzeichen statt. Anders als in Hamburg gibt es keine Aufrufe von linksaktivistischen Organisationen aus dem Ausland, nach Zürich zu reisen. In der Schweiz sind die meisten Demos bisher bewilligt (ausser einer am Flughafen zum Empfang von Trump), die Angst der Behörden und Medien ist nicht im Ansatz mit jener in Hamburg zu vergleichen.

Das hat mit der Kraft hinter den Protesten zu tun. Die Juso wollen mitmarschieren, die Zürcher Kommunisten und der Revolutionäre Aufbau. Doch auf einen gemeinsamen Aufruf konnte man sich nicht einigen. Die Akteure des «Women’s March», die im Frühling über 10'000 Menschen zur Grossdemonstration gegen Donald Trump mobilisierten, sind bei der Organisation der Anti-WEF-Demo nicht involviert.

Zu viele Gruppen und Gegner

Es gibt zu viele Gruppen, zu viele Gegner, kein gemeinsames Ziel. «Hinein in den revolutionären Block an der ‹Smash WEF-Demo› am Dienstag 23. Januar», schreiben die Jungen Revolutionäre auf Facebook. Die Juso gehen gegen Trumps «Abschottungstendenzen und seine rassistische, sexistische und queerphobe Politik» auf die Strasse. Der Aufbau stellt sich gegen das Freihandelsabkommen zwischen der Türkei und der Europäischen Freihandelszone Efta, das am WEF unterzeichnet werden soll. Die Revolutionäre Jugend solidarisiert sich mit den Arbeitskämpfen bei Amazon «und anderen widerständigen Momenten gegen neue Ausbeutungsmechanismen».

Der Widerstandsbewegung fehle heute ein klares Thema und ein entsprechendes politisches Gegenprogramm, sagt Oliver Classen. Der Soziologe Ueli Mäder identifiziert einen weiteren gewichtigen Unterschied zu früher: «Während die Kritik sich früher mehr gegen den Staat richtete, gilt es heute, einige soziale staatliche Aufgaben gegen die Rechtspopulisten zu verteidigen.»

Dank Trump werden in der nächsten Woche wohl einige Leute mehr auf die Strasse gehen. Doch gegen was und gegen wen, das lässt sich nicht mehr so genau sagen.

(Tages-Anzeiger)