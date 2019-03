Boeing 737 Max 8 muss in Florida notlanden

Eine Boeing 737 Max der Fluggesellschaft Southwest musste kurz nach dem Start umkehren und nach 19 Minuten wieder in Orlando, Florida notlanden. Die Maschine hatte Probleme mit dem Motor. Passagiere waren nicht an Bord. Southwest transferiert wegen des Flugverbots alle Maschinen dieses Typs nach Victorville. Dort sollen sie vorübergehend eingelagert werden. Gemäss der Airline steht der Vorfall in keinem Zusammenhang mit der Absturzursache bei den beiden Boeing-Unglücken.

#WN8701, a Southwest #737MAX 8 being ferried to Victorville for storage returned to Orlando shortly after departure this afternoon after reporting a failure of its right engine. https://t.co/jKVRO0ki9C pic.twitter.com/yn2I63kJGO — Flightradar24 (@flightradar24) 26. März 2019

Am 10. März war eine 737 Max 8 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt, im Oktober verunglückte eine Lion-Air-Maschine des gleichen Typs vor der indonesischen Insel Java; fast 350 Menschen starben. Die Abstürze wiesen Ähnlichkeiten auf, weshalb die gesamte Flotte des 737 Max seit dem 13. März nicht mehr für Passagierflüge eingesetzt werden darf.

Boeing testete Update

Boeing hatte am Montag mit Testflügen die Wirksamkeit eines Softwareupdates für den Flugzeugtyp 737 Max überprüft. Die Tests seien am Montag ausgeführt worden, hiess es am Dienstag aus informierten Kreisen. Bereits zwei Tage zuvor hätten Piloten der Fluggesellschaft American Airlines im US-Bundesstaat Washington Simulationsflüge absolviert. Boeing braucht die Erlaubnis der US-Luftfahrbehörde FAA, um die Flugzeuge wieder in die Luft zu bringen.

Im Fokus der Ingenieure steht vor allem das Trimmsystem MCAS. Es soll verhindern, dass der Schub der Triebwerke im Steigflug derart stark wird, dass sich die Maschine nicht mehr gerade ausrichten lässt. Beide Unglücksmaschinen waren nach dem Start mit äusserst unregelmässiger Flugkurve und -geschwindigkeit aufgestiegen, sanken anschliessend unkontrolliert ab und schlugen steil auf dem Boden auf.