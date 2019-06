«Der Louvre in Paris hat uns angerufen – nicht umgekehrt!»

Carlo Giordanetti, Swatch ist einer der Hauptpartner an der 58. Biennale Arte in Venedig und schafft damit eine Plattform für internationale Künstler. Gut fürs Image oder für den Verkauf der Uhren?

Eine Kombination von beidem. Die Entscheidung, an der Kunst-Biennale in Venedig dabei zu sein, war aber weder von kommerziellen noch von Gedanken ans Markenimage getragen, sondern unserer Geschichte geschuldet: Swatch hat seit seiner Lancierung im Jahr 1983 mit Kunst kommuniziert. Nicolas G. Hayek hatte schon damals erkannt, dass Kunst die Sprache des Herzens ist mit einer modernen, leicht provozierenden Attitüde: nicht kopflastig und emotional berührend.

Es gibt viele Kunst-Events. Warum unterstützen Sie gerade die Biennale in Venedig?

Aus dem einfachen Grund, weil sie weltweit eine der wenigen wichtigen, nicht kommerziellen Kunstausstellungen ist und weil wir zur Biennale eine besondere Beziehung pflegen: So wie den ausstellenden Ländern steht auch uns ein eigener Pavillon zur Verfügung, den ein von uns ausgewählter Künstler gestalten kann. Verstehen Sie mich aber bitte richtig: Wir haben nichts gegen Kunstmessen wie etwa die Art in Basel einzuwenden.

«Künstler laufen einem nicht einfach so über den Weg.»

Stellen Sie dem von Ihnen ausgewählten Künstler Bedingungen?

Nein, auf keinen Fall. Wir dealen nicht mit den Kunstschaffenden. Tabu sind nur politische oder religiöse Statements. Ansonsten lautet unser Schlüsselwort Freiheit, Freedom!

Nach welchen Kriterien wählen Sie die Kunstschaffenden aus?

Well, das liegt wirklich ganz in meiner Verantwortung. Künstler laufen einem nicht einfach so über den Weg, und ich beschäftige mich nicht die ganze Zeit mit der Suche nach geeigneten Künstlern. Das Schöne an dieser Aufgabe ist, dass ich auch zu meinem persönlichen Vergnügen tonnenweise Kunstbücher und Kataloge wälze sowie zahlreiche Ausstellungen und Galerien besuche. Kunst macht mir Freude.

Und welchen Künstler haben Sie zur diesjährigen Biennale in Venedig eingeladen?

Ich habe mich für den bekannten britischen Künstler Joe Tilson entschieden. Als ich vergangenen Sommer in London durch die Regent Street spaziert bin, ist mir seine spektakuläre Fahnen-Installation aufgefallen. Das ist ein unbeschreiblicher Moment, wenn einen die Kunst packt und man sich in sie verliebt.

«Wir machen die Kunden happy und auch den Künstler»: Joe-Tilson-Swatch. Foto: pd

Es geht Ihnen also nicht darum, junge, noch unbekannte Künstler zu entdecken?

Nein. Joe Tilson ist neunzig Jahre alt und definitiv kein unentdecktes Talent. Er war übrigens Lehrer von Damien Hirst und Ian Davenport. Er gestaltet unseren Pavillon in den Giardini, da macht es Sinn, mit einem grossen Namen zu arbeiten. Für unseren Raum im Arsenale hingegen wähle ich meist unbekannte Künstler aus, die ich in unserem Swatch Art Peace Hotel in Shanghai entdeckt habe, wo sie auf unsere Einladung hin für einige Monate gelebt und gearbeitet haben. Wir sind wirklich stolz auf unsere langjährigen und intensiven weltweiten Beziehungen mit Künstlern aus allen Sparten – sogar mit solchen, die bekannt sind für ihren schwierigen Umgang.

Wie etwa Damien Hirst, der exzentrische Künstler? Seine Werke werden rekordhoch gehandelt und Sie konnten ihn für die Gestaltung einer Swatch Art Special zum 90. Geburtstag von Mickey Mouse gewinnen.

Wir wussten, dass wir den Geburtstag von Mickey Mouse mit einer Künstleruhr feiern wollten. Und nachdem ich die grossartige Ausstellung von Hirst in der Fondation Pinault in Venedig gesehen hatte, war ganz klar, dass er als Einziger dafür in Frage kam. Unsere Zusammenarbeit kam über ein Beziehungsnetz zustande, das wir während der Biennale 2017 geknüpft hatten: Jemand kennt jemanden aus dem Freundeskreis des Künstlers, der wiederum kannte eine Person, die wusste, wie wir im Umgang mit Künstlern funktionieren und selbst ein Swatch-Fan war. Wir hatten Glück. Am Ende standen bei Damien Hirst die Türen offen und wir durften eintreten. Was für ein grossartiges Projekt: Swatch bringt zwei Ikonen zusammen, Mickey und Damien Hirst.

Swatch Art Specials: Favoriten von Carlo Giordanetti. Foto: Daniel Valance

Entschied sich Damien Hirst aus Leidenschaft für die Zusammenarbeit oder war es für ihn eine Frage des Geldes?

Ach, nein. Hirst ist so erfolgreich, das war für ihn keine Frage des Geldes. Da kamen einige glückliche Faktoren zusammen. Dazu gehört auch, dass diese Uhr eines weltberühmten Künstlers im Geschäft gerade mal 125 Franken kostet, dafür können Sie nicht mal ein Poster kaufen. Das ist das Schöne an den Swatch Art Specials: Wir machen die Kunden happy und auch den Künstler, denn seine Kunst wird von den unterschiedlichsten Menschen mit Freude am Handgelenk getragen.

Für die Swatch Art Specials arbeiten Sie auch mit internationalen Museen zusammen. Wie überzeugen Sie die eher konservativen Institutionen?

Die erste Zusammenarbeit entstand mit dem Museum of Modern Art in New York, weil es für seinen Shop eine Moma-Swatch gewünscht hatte. Vor drei Jahren begannen unsere Gespräche mit dem Rijksmuseum in Amsterdam. Rein zufällig, und der Zeitpunkt war günstig: Das Museum digitalisierte sämtliches Inventar, um es einem breiten und jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Bis dahin waren Museen für uns nicht wirklich ein Thema, weil wir auf zeitgenössische Kunst fokussiert waren. Uns war klar, dass die Arbeit mit dem holländischen Kunsthaus speziell sein musste. Wir wollten keine Souvenir-Uhren produzieren. So entstand die Idee mit einem Augenzwinkern: Wir projizierten Mikro-Ausschnitte von bekannten Werken, die teilweise bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen, auf Zifferblatt und Armband.

Gibt das keine Probleme mit den Copyrights der Künstler?

Eben nicht! Wenn ein Künstler vor über 75 Jahren verstorben ist, erlischt das Copyright automatisch. Wissen Sie, warum manchmal bei ausgestellten Bildern ein Fotografierverbot angebracht ist? Nicht weil es beim Fotografieren Schaden nehmen könnte, sondern weil das Werk jüngeren Datums und daher urheberrechtlich geschützt ist.

«Mit dem Louvre in Paris realisierten wir ein aussergewöhnliches Projekt»: Mona-Masqueé-Swatch. Foto: pd

Diese Swatch Art Special kam so gut an, dass Sie mit dem Madrider Museo Thyssen-Bornemisza eine Fortsetzung planten.

Genau, die haben ja schon immer mit uns geflirtet, und so kam es zu einer wunderbaren Zusammenarbeit. Einen Monat später geschah etwas, was ich nie und nimmer erwartet hätte: Der Louvre in Paris, der zu den meistbesuchten und grössten Museen der Welt zählt, hat uns angerufen – nicht umgekehrt! Das war eine tolle Überraschung, und – ja, das darf ich sagen – wir fühlten uns auch sehr geschmeichelt. Natürlich wollte sich der Louvre abheben von allen andern Projekten und eine Pionierrolle einnehmen, so wie es sich für das Museum gehört, also realisierten wir ein aussergewöhnliches Projekt.

Die Swatch Art Specials sind meist sehr schnell ausverkauft. Eigentlich schade, die Stückzahlen so zu limitieren.

Nein, überhaupt nicht. Es ist unsere Absicht, diese Uhren exklusiv zu halten, selbst wenn wir davon problemlos dreimal so viele verkaufen könnten. Es braucht Mut, sie nicht kommerziell auszuwalzen.

«Seit Bestehen wurden an jedem Arbeitstag eineinhalb Swatch-Modelle lanciert.»

Wie erklären Sie das Ihrem Chef Nick Hayek?

Das ist gar kein Problem, Nick Hayek ist sogar der Ansicht, wir sollten die Anzahl der Art-Specials noch viel kleiner halten, sie rar machen. Immerhin sind das ja eigentliche Kunstwerke. Aber wir versuchen, eine Balance zu halten.

Welche Wirkung erwarten Sie von Ihren Kunstengagements?

Ein cooles, einzigartiges Image. Die Swatch Art Special gehört zur DNA von Swatch.

Wie viele Swatches werden pro Jahr hergestellt?

Oh, diese Frage überhöre ich jetzt einfach mal. Oder meinen Sie wie viele Modelle? Ich weiss es nicht genau, aber ich denke, es sind zirka 320 Modelle. Als wir letztes Jahr den 35. Geburtstag der Swatch feierten, hat ein Mathematiker zum Spass mit Zahlen gespielt und ausgerechnet, dass seit Bestehen an jedem Arbeitstag eineinhalb Swatch-Modelle lanciert wurden. Es ist eine der grössten Herausforderungen, das ikonische, universelle Design der Swatch-Uhren zu modernisieren, ohne dass es seine ursprüngliche Sprache verliert.

«Wir ignorieren Apple nicht. Das wäre ziemlich arrogant und dumm.»

Mittlerweile gibt es andere erfolgreiche Anbieter günstiger Uhren. Wie gehen Sie damit um?

Darauf antworte ich mit einer Aussage von Nick Hayek: «Ohne Konkurrenz würden wir sterben.» Und er hat recht, Konkurrenz ist eine echte Herausforderung. Der Markt ist schwieriger und riskanter geworden: Die junge Generation bewegt sich schnell, ist weniger loyal, was heute ein Hype ist, ist morgen vergessen. Meines Erachtens ist es wichtig, glaubwürdig zu bleiben und eine klare Strategie zu verfolgen: Swatch ist ein demokratisches, zeitgeistiges Statement. Das ist unsere Botschaft. Was wir aber bestimmt nie gemacht haben und nie machen werden, ist das Kopieren von Konkurrenzmodellen, das wäre der grösste Fehler für eine Marke wie Swatch.

Können Sie es sich leisten, Smartwatches wie beispielsweise Apple zu ignorieren?

Wir ignorieren Apple nicht. Das wäre ziemlich arrogant und dumm. Aber wir bedienen ganz andere, unterschiedliche Märkte: Apple ist ein elektronisches Produkt, die Miniaturversion des Smartphones, das unseren Alltag beherrscht. Swatch dagegen ist eine Uhr.

Doch die Generation Y verlangt nach Wearables, kleinen Computern fürs Tracking der Herzfrequenzen oder mit automatischem Notruf bei einem Unfall. Kann Swatch diese intelligenten Uhren ausser Acht lassen?

Ich komme auf eine Aussage von Swatch-Präsident Nick Hayek zurück: «Ich will nicht, dass meine Kunden fremden Entscheidungen ausgeliefert sind.» Eine Smartwatch ist abhängig vom iOS-System von Apple. Apple kann dieses System fatalerweise jederzeit stoppen. Und was passiert, wenn der Akku leer ist? Deshalb entwickeln wir unser eigenes Universum, und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist.

«Auch wenn ich total müde bin, fühle ich mich nie ausgelaugt.»

Mit der neusten Swatch Pay bewegen auch Sie sich in die elektronische Richtung.

Stimmt, aber im Gegensatz zu den Smartwatches verfügt diese Uhr nur über eine von vielen Funktionen. Die Swatch Pay, mit dem modernen Bezahlmodus, ist zehnmal sicherer als eine Smartwatch, weil sie, selbst wenn die Batterie leer ist, immer noch mittels eines unabhängigen Funkchips funktioniert. Dass man ihr nicht ansieht, dass sie auch ein Portemonnaie ist, erhöht die Sicherheit zusätzlich. Doch um klarzustellen: Swatch war elektronisch schon immer ein Pacemaker. Denken Sie nur an Swatch Telecom! Auch waren wir die erste Marke mit portablen Telefonen, wir entwickelten die digitale Internetzeit. Aber wir arbeiten in zwei verschiedenen Märkten, wir benutzen nicht dieselben Tools wie Apple und wir teilen nicht das gleiche Gedankengut.

Swatch ist bekannt als Plastikuhr. Ist dieses Material heute noch eine Option?

Wir sind mitten in einem Entwicklungsprozess und sehr nah dran, eine Lösung zu finden. Wir sind schon lang auf das Thema sensibilisiert und wir haben bereits Veränderungen angebracht: Zum Beispiel werden unsere Verpackungen seit einiger Zeit aus recyceltem Plastik hergestellt. Doch das ist für uns kein Paradethema. Im Mittelpunkt steht immer die Uhr.

Seit 2012 sind Sie Kreativdirektor bei Swatch. Noch immer verliebt in die Marke?

Ja! Die Marke ist mir nah, weil sie so magisch ist und mir auch so viele Gelegenheiten gibt, mit grossartigen Kunstschaffenden zu arbeiten. Auch wenn ich total müde bin, fühle ich mich nie ausgelaugt.

(Annabelle)