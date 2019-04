Der Reiseversicherer, der mit auf die Reise kommt

So hatte sich das Ehepaar seine Reise auf die Samoa-Inseln im Pazifik nicht vorgestellt. Beim Füttern einer Riesenschildkröte biss das Tier die Frau in die Hand und zog sie in seinen Wasserteich. Als der Mann zu Hilfe eilte, landete er ebenfalls im Wasser. Der Schaden hielt sich letztlich in Grenzen – zwei Handys und eine Sonnenbrille mussten ersetzt werden.

Über diesen Fall, der beim Reiseversicherungsanbieter Cover-More landete, mag man schmunzeln. Das Leben schreibt aber auch tragische Geschichten. Als ein australisches Ehepaar nach dem Terroranschlag auf der London Bridge im Juni 2017 kein Lebenszeichen mehr von seiner Tochter erhielt, organisierte Cover-More für die beiden im Rahmen seiner Assistance-Leistungen einen Flug nach London. Kaum sassen sie im Flugzeug, erhielten sie die Nachricht, dass die junge Frau zu den acht Opfern der Bluttat gehörte. Die Fürsorge von Cover-More galt nun den traumatisierten Eltern.

Warnung vor Gelbwesten

«Wohl kein anderes Versicherungsgeschäft ist mit so vielen Emotionen verbunden», sagt Hanno Mijer, Chef der australischen Cover-More, die seit zwei Jahren zum Schweizer Zurich-Konzern gehört. «Das macht die Arbeit einer Reiseversicherung sehr speziell, kaum irgendwo sonst steht der Servicegedanke so stark im Vordergrund.»

Dass die Zurich-Tochter vom Aufenthalt der Frau und von vielen weiteren Kunden in London zum Zeitpunkt des Anschlags wusste, ist einer von ihr entwickelten App-Anwendung zu verdanken. Diese erlaubt es, jederzeit und weltweit den Standort einer Person ausfindig zu machen – mittels Satellitennavigation und eines vom Handy ausgesandten Signals. Den Kunden von Cover-More steht es frei, das Signal zu unterdrücken, wenn sie damit ihre Privatsphäre schützen wollen.

Befinden sich die Reisenden aber an kritischen Orten, können ihnen die Kontaktleute von Cover-More dank der Lokalisierung frühzeitig Warnhinweise und Tipps zukommen lassen. So haben sie Touristen in Paris mittels Handy-Nachrichten auf bevorstehende Demonstrationen der Gelbwesten aufmerksam gemacht und ihnen mitgeteilt, welche Stadtteile sie meiden sollten. Auch die nach dem Erdbeben in Nepal vom April 2015 festsitzenden Touristen waren froh um die Dienste ihrer Assistance: Nachdem der Kontakt zu ihnen hergestellt worden war, organisierte Cover-More ein Flugzeug, um sie ausser Landes zu bringen.

Diese Dienstleistungsphilosophie, die von modernster Technologie unterstützt wird, bezeichnet Hanno Mijer als ein «entscheidendes Unterscheidungsmerkmal». Für die Zurich war das einer der Gründe, Cover-More zum Preis von 580 Millionen Dollar zu übernehmen. «Dieses Wissen, wie man Dienstleistungen auf kundenspezifische Bedürfnisse ausrichtet, will Zurich auf andere Versicherungszweige übertragen», sagt der Cover-More-Chef, der dieses Amt seit sieben Monaten innehat.

Sekundenschnelle Offerten

Und noch etwas haben die Australier in den Zurich-Konzern eingebracht, von dem man sich in Zürich viel verspricht: eine von Cover-More entwickelte Software. Sie wurde 2014 in der Absicht lanciert, den eigenen Onlinevertrieb von Reiseversicherungen zu forcieren. «Es gibt kaum ein anderes vergleichbares Angebot», sagt Mijer. Die Software lässt sich ungeachtet der technischen Umgebung für viele verschiedene Versicherungsanwendungen einsetzen. Ein gutes Argument, wenn Cover-More neue Partner für den Vertrieb ihrer Produkte zu gewinnen versucht, seien es Fluggesellschaften, Reisekonzerne, Banken, Detailhändler und Paketversender.

Bucht jemand zum Beispiel bei der Air New Zealand einen Flug nach Auckland, kann der Kunde nebenbei eine personalisierte Offerte für eine Reiseversicherung einholen. Die Software greift dazu neben dem eigenen Datenstamm auch auf jenen der Partner zurück und verwendet personalisierte Angaben wie die Zahl der gemeinsam buchenden Reisenden, die Dauer und den Komfort der Reise. «So ist die Software in der Lage, innert Sekunden ein Angebot zu formulieren, das auf jeden einzelnen Kunden zugeschnitten ist», sagt Hanno Mijer.

