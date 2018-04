«Die Maschinen werden immer gerissener»

Daten sind das Erdöl der digitalen Wirtschaft. IT-Kolosse wie Amazon, Google und Microsoft graben Informationen über alle Aspekte unseres Lebens ab. Das eröffnet Chancen, birgt aber auch Risiken, wie der Skandal um Facebook zeigt. Jim Goodnight denkt, dass die Datenrevolution erst beginnt. Vor vierzig Jahren hat er die US-Softwareschmiede SAS gegründet, die heute ein führender Anbieter von Werkzeugen zur vertieften Datenanalyse ist. Im Interview sagt der Branchenveteran, was mit der Auswertung von Daten bereits alles möglich ist, wo er Wachstum sieht und was das Facebook-Debakel für Folgen haben könnte. Das Gespräch wurde am Rand einer IT-Konferenz in Denver geführt, zu der SAS Journalisten eingeladen hatte.

Herr Goodnight, Big Data gilt als eine Art Heiliger Gral der IT-Branche. Was sind die wichtigsten Trends im Geschäft mit der Analyse grosser Datenmengen?

Als wir SAS 1976 gründeten, lag der Fokus auf der statistischen Kontrolle. Es ging darum, durch die Auswertung von Daten sicherzustellen, dass in Experimenten die richtigen Werte geprüft wurden und die Ergebnisse aussagekräftig waren. In der Pharmaindustrie spielen solche statistischen Tests nach wie vor eine zentrale Rolle, zum Beispiel wenn ein neues Medikament mit einem Placebo oder einem bestehenden Präparat verglichen wird. Ansonsten ist das aber nur noch ein kleiner Teil unseres Geschäfts.

Worum geht es denn jetzt?

Hauptsächlich darum, aus dem Sammeln und Analysieren von Daten Prognosen abzuleiten. Eine Bank beispielsweise kann dadurch besser einstufen, ob sie ein Darlehen sprechen soll oder nicht. Oder ob es sich bei einer auffälligen Transaktion mit einer Kreditkarte um Betrug handelt. Ebenso können Unternehmen präziser einstufen, auf welche Kunden sie eine Werbekampagne fokussieren sollen. Die Menge an Daten ist dabei gigantisch, denn jeder Klick im Internet, jeder Bezug am Bankautomaten und jeder Telefonanruf erzeugen einen Strom von Informationen. Hinzu kommen unzählige Sensoren, die in immer mehr Geräten und Maschinen eingebaut sind und ein riesiges Volumen an Informationen übermitteln.

Was ist mit solchen Prognosemodellen inzwischen alles möglich?

Der Trend geht klar in Richtung künstliche Intelligenz, wobei das Übertragen von Sprache in Text und umgekehrt am weitesten fortgeschritten ist. Immer gerissener werden die Maschinen auch im Übersetzen von Sprachen. Es ist fast unglaublich, wie gut Computer bereits fähig sind, menschliche Stimmen zu erkennen und daraufhin simple Aufgaben wie eine Suche im Internet auszuführen.

Und in welchen Sektoren ist das Wachstum am grössten?

Eine robuste Nachfrage stellen wir nach wie vor im Finanzsektor fest. Banken versuchen ständig, sich einen technologischen Vorteil zu verschaffen. Dazu investieren sie unter anderem in Datenmodelle, die die Vernetzungen der Nervenzellen im menschlichen Gehirn imitieren. Vielversprechend ist ebenso die Bilderkennung in der Medizin, wo aus tomografischen Ausschnitten abgeleitet werden kann, welche Art von Chemotherapie oder Bestrahlung zur Behandlung eines Tumors am meisten Erfolg verspricht.

Das klingt faszinierend. Das Thema künstliche Intelligenz sorgt aber auch für Negativschlagzeilen, etwa wenn man an Unfälle computergesteuerter Autos denkt.

Ich glaube fest an selbstfahrende Autos, denn sie werden Hunderte von Menschenleben retten. Die Hauptursache von Verkehrsunfällen ist heute, dass der Fahrer abgelenkt ist. Zum Beispiel, weil er aufs Handy statt die Strasse schaut. Bei autonomen Fahrzeugen besteht diese Gefahr nicht. Sie denken nicht daran, was sie am Abend essen wollen oder ob der Herd abgestellt ist. Auch werden unsere Autos künftig fortwährend miteinander kommunizieren und Informationen über Staus oder den Strassenzustand austauschen. Für mich kann es daher gar nicht schnell genug gehen, bis alle einen selbstfahrenden Wagen haben.

Grundsatzfragen wirft aber ebenso auf, was IT-Kolosse wie Facebook, Google und Amazon alles mit unseren Daten machen.

Viele Politiker geben sich jetzt plötzlich ganz überrascht, dass Daten dazu genutzt werden, Werbung persönlich auf uns zuzuschneiden. Tatsache ist aber, dass das bereits seit Jahrzehnten gemacht wird. Das Geschäftsmodell von Facebook basiert schliesslich darauf, unsere Informationen an die Werbeindustrie weiterzuverkaufen. Wer sich auf Facebook registriert, muss sich bewusst sein, einen Teil der Privatsphäre aufzugeben. Die meisten Nutzer wollen ja, dass alle sehen können, was sie so machen. Allerdings hat Facebook zu wenig strenge Vorkehrungen getroffen, um die Daten zu schützen, die von Nutzern in den USA gesammelt worden sind. Wäre ein solches Leck in Europa passiert, müsste Facebook den Laden jetzt wohl dichtmachen.

Was hat der Facebook-Skandal demnach für Konsequenzen?

Ich hoffe, dass die Reaktion aus Washington nicht zu harsch ausfällt und das Speichern von Daten nicht mit einem Schwall von Regulierungen belastet wird. Wer private Informationen sammelt und sie nach aussen sickern lässt, ist bereits heute haftbar. Lässt sich ein Unternehmen zum Beispiel Kreditkartendaten stehlen, ist es in den USA während zwei Jahren dafür verantwortlich, dass den betroffenen Kunden dadurch kein Schaden entsteht. Solche Sicherheitsmassnahmen können mehrere Tausend Dollar pro Person kosten. Im Fall von Facebook kommt allerdings eine weitere Dimension hinzu, da sich die Beratungsfirma Cambridge Analytica nicht nur Zugriff auf die Informationen von Nutzern, sondern auch auf die Daten all ihrer Freunde verschafft hatte.

Die Affäre schlägt auch deshalb hohe Wellen, weil Cambridge Analytica die Kampagne von US-Präsident Trump unterstützt und offenbar ebenso bei der Brexit-Abstimmung mitgemischt hat. Ist es heute wirklich möglich, anhand grosser Datenmengen eine Wahl zu manipulieren?

Mit exakt diesem Ziel versucht jeder Politiker, die Analyse von Daten für sich zu nutzen. Das ist überhaupt nicht neu. Ich bin überzeugt, dass auch Hillary Clinton über eine enorme Datenbasis verfügte, um Anhänger und potenzielle Wähler anzusprechen. Es überrascht daher kaum, dass Trump dasselbe machte. Zudem gibt es keinen Beweis dafür, dass Cambridge Analytica die US-Wahlen zugunsten von Trump entschieden hat, auch wenn sie es für sich beansprucht hat.

