«Die Wirtschaft darf nicht total abgewürgt werden»

Wie gross ist der Schaden der Corona-Krise in der Schweizer Wirtschaft?

Im Grossen und Ganzen funktioniert die Schweizer Wirtschaft noch. Branchen wie der Tourismus, besonders die Gastronomieund persönliche Dienstleistungen wie Coiffeuresind aber stark betroffen. Ich höre auch von grossen Problemen in der Uhrenindustrie und bei Zulieferern der Automobilindustrie, die kaum noch neue Aufträge erhalten.

Was bedeutet das in Zahlen?

Ich schätze, dass 80 Prozent der Schweizer Wirtschaft weiterhin laufen. Dies ist nur dank der enormen Anpassungsfähigkeit der Unternehmer möglich. Für die betroffenen Branchen ist es aber sehr hart. Ich weiss von fast vollständigen Einnahmeausfällen. Der Wertschöpfungsverlust für die ganze Wirtschaft könnte auf 100 Milliarden Franken ansteigen, und es könnte bei zehn Prozent der Stellen zu Kurzarbeit kommen, je nachdem, wie lange die Krise andauert.

Der Bundesrat beschliesst am Freitag weitere wirtschaftspolitische Massnahmen. Was erwartet die Wirtschaft vom Bundesrat?

Bei der Kurzarbeit erwarten wir eine Lösung für Selbstständigerwerbende und Inhaber von Unternehmen und eine deutliche Erhöhung der finanziellen Mittel. Zu viele direkt von der Krise Betroffene sind heute von diesem guten Instrument ausgeschlossen. Und um die finanzielle Situation zu stabilisieren, braucht es Liquidität. Der Bund muss hier den Unternehmen helfen, und zwar sowohl mit Bürgschaften für Bankkredite als auch ganz direkt.

Sie sind für staatliche Direkthilfe?

Ja, weil der Staat zum Schutz der Bevölkerung eingegriffen hat und die Lage wirklich dramatisch ist. Die wirtschaftliche Krise trifft letztlich alle, die ganze Gesellschaft.

Wie soll der Staat das tun?

Die Verteilung muss über bestehende Strukturen geschehen, weil das Geld sonst zu spät bei den Unternehmen ankommt, die es brauchen. Das können zu den bestehenden Bürgschaftsorganisationen auch die Banken sein, aber auch Branchenorganisationen wie die Gastroconsult oder die Metzger Treuhand.

Gibt es weitere Forderungen?

Der Bund muss klar kommunizieren, dass die Unternehmen weiterproduzieren können, wenn sie die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit einhalten.

Sie sind also gegen eine Ausgangssperre?

Eine totale Ausgangssperre wäre unverhältnismässig. Die Wirtschaft darf nicht komplett abgewürgt werden, weil sie dann nach der Krise kaum mehr auf die Beine käme. Dort, wo es unter Einhaltung der Abstandsregeln möglich ist, sollen die Leute zur Arbeit gehen. Klar, jetzt geht es zuerst um den Schutz der Menschen und der Spitalinfrastrukturen, aber bald geht es um die wirtschaftliche Struktur unseres Landes. Die Wirtschaft braucht ein Zeichen des Bundesrates, dass er die Massnahmen auch wieder lockert, sobald das die Lage zulässt, damit es irgendwann wieder aufwärtsgeht.

Offenbar werden die Abstandsregeln auf Baustellen teilweise nicht eingehalten. Braucht es einen Baustellenstopp wie in Genf?

Es gibt Baustellen, auf denen die Regeln nicht eingehalten werden. Dort muss man eingreifen. Aber es wäre völlig unverhältnismässig, deswegen alle anderen, die sich an die Regeln halten, zu bestrafen. Der Baumeisterverband und seine Mitgliedsfirmen machen alles Erdenkliche, damit die Regeln eingehalten werden. Unternehmer und Arbeitnehmer sind dazu angehalten, sich strikte an die Regeln zu halten.

Es gibt die Forderung, dass der Bund die Mehrwertsteuer stundet und seine Rechnungen rasch bezahlt.

Das sind wichtige Massnahmen und wichtiger, als es scheint, weil sie sofort wirken. Ich rufe Bund, Kantone und Gemeinden auf, mit Forderungen kulant zu sein und umgekehrt ihre Rechnungen umgehend zu bezahlen.

Was halten Sie von Konjunkturprogrammen, wie sie die Gewerkschaften fordern?

Aus den Ländern, in denen das gemacht wurde, wissen wir, dass solche Programme, egal wie viele Milliarden damit ausgegeben wurden, immer zu spät und am falschen Ort gewirkt haben. Es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für solche Forderungen, sondern für sofort wirksame, zielgerichtete Massnahmen. Die Unternehmen, die vor der Krise gesund waren, brauchen unmittelbare Unterstützung. Wer vor der Krise ein strukturelles Problem hatte, dem helfen auch Konjunkturprogramme nichts.

Genügen die vor einer Woche verabschiedeten zehn Milliarden Franken?

Das reicht mit Sicherheit nicht, und ich gehe davon aus, dass der Bundesrat das auch weiss. Die zehn Milliarden waren ein Sofortprogramm, ein Signal, dass der Bundesrat bereit ist, der Wirtschaft zu helfen. Er wird das Programm aufstocken.

Warum brauchen wir immer länger für solche Massnahmen als andere Länder?

Die Situation ändert sich täglich. Und statt einfach ein riesiges Programm anzukünden, reagiert der Bundesrat schrittweise und verhältnismässig und passt seine Massnahmen der Situation an. Das wird auch in ein oder zwei Wochen wieder der Fall sein. Wir haben das in anderen Krisen so gemacht und sind gut damit gefahren, weil wir so Fehler vermieden haben.