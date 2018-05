Digitec Galaxus lockt Schweizer Kunden mit EU-Preisen

Schon länger wird erwartet, dass der US-amerikanische Onlineriese Amazon in die Schweiz oder zumindest ins grenznahe Ausland expandiert, um den hiesigen Markt noch stärker abzudecken. Nun kommt dem Konzern der grösste Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus zuvor. Die Migros-Tochter gibt bekannt, dass man in Weil am Rhein, nur wenige Minuten von der Stadt Basel entfernt, ein Logistikzentrum in Betrieb genommen hat. «Mithilfe des EU-Hubs wollen wir die Schweizer Produktpreise dem deutschen Niveau angleichen und unser Sortiment ausweiten», erklärt Stefan Fraude, Sprecher von Digitec Galaxus.

Angaben zu den Produkten, die neu aus Deutschland heraus in die Schweiz geliefert werden, gibt es vom Onlinehändler noch keine. Stefan Fraude verspricht aber: «Wir ermöglichen Online-Shopping im EU-Raum ohne Nebenwirkungen und kümmern uns um Lieferung, Zoll und Mehrwertsteuer.» Pakete sollen innert 24 Stunden zugestellt werden, ohne Lieferkosten für die Kunden. «Alle Vorteile, die der grenzüberschreitende Onlinehandel via EU-Hub bringt, geben wir den Kunden weiter», sagt Fraude.

Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten werden gespannt sein, ob Digitec Galaxus durch den Expansionsschritt mit den tiefen Kosten der ausländischen Anbieter mithalten kann. Beim Online-Shopping ist die Preisempfindlichkeit hoch, denn die Konsumenten können mit wenigen Klicks Preise vergleichen und so den günstigsten Anbieter schnell ausfindig machen.

Der Schweizer Onlineverkauf wächst ungebremst. Vor allem die Bestellungen aus der Schweiz bei ausländischen Internet-Shops legen überdurchschnittlich zu. Um 10 Prozent auf 8,6 Milliarden Franken sind im vergangenen Jahr die Online-Einkäufe gewachsen. Davon gehen 1,6 Milliarden an ausländische Anbieter wie Amazon oder Aliexpress. Hier beträgt das Wachstum 23 Prozent.