EU verklagt USA: «Das ist nicht die Art, wie wir Geschäfte machen»

Die Europäische Union wird bei der Welthandelsorganisation (WTO) Klage gegen die Einführung neuer Importzölle auf EU-Stahl und Aluminium durch die USA einreichen, sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström laut der Nachrichtenagentur Reuters.

«Die USA haben versucht, die Drohung von Handelsbeschränkungen als Hebel zu nutzen, um Konzessionen von der EU zu erhalten. Das ist nicht die Art, wie wir Geschäfte machen, und schon gar nicht zwischen langjährigen Partnern, Freunden und Verbündeten», sagte sie.

«Jetzt, wo wir Klarheit haben, wird die Antwort der EU angemessen sein und den WTO-Regeln entsprechen. Wir werden jetzt ein Schlichtungsverfahren bei der WTO anstreben, da diese US-Massnahmen eindeutig gegen internationale Regeln verstossen.»

Die EU müsse Ausgleichsmassnahmen verhängen, weil sie die US-Zölle für illegal halte, betonte Malmström laut der Nachrichtenagentur sda. Die Gegenmassnahmen seien auch kompatibel mit den WTO-Regeln. Dabei betonte die EU-Kommissarin, dass die EU die Situation nicht eskalieren wolle. Eine abschliessende Entscheidung über das Ausmass der Gegenmassnahmen sei noch keine getroffen worden.

Sorge über Autozölle

Von einem Handelskrieg wollte Malmström nicht sprechen. Aber: «Die Situation ist sehr beunruhigend.» Jobs, Investitionen und auch der globale wirtschaftliche Aufschwung würden durch die US-Strafzölle infrage gestellt. «Die USA spielen ein gefährliches Spiel.»

Malmström warnte auch vor kolportierten möglichen weiteren US-Importzöllen auf Autos. Die EU verfolge dies mit viel Sorge, sagte sie. «Das würde einen enormen Schaden verursachen», nicht nur für die EU sondern auch für die USA und andere. «Sollte das passieren, wäre es extrem beunruhigend.»

Angesprochen auf Kontakte der EU mit anderen wichtigen Stahlpartnern wie Russland winkte Malmström ab: «Nein, wir haben keine Kontakte mit Russland» in diesem Bereich.

EU legt auch Beschwerde gegen China ein

Neben der Beschwerde wegen der US-Strafzölle geht die EU auch gegen China bei der WTO vor. Malmström sagte, ein nun eingeleitetes Verfahren wende sich gegen chinesische Gesetze, die europäische Firmen verpflichteten, ihr geistiges Eigentum preiszugeben. Dies sei nach den WTO-Regeln unzulässig und gefährde die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.

«Technologische Innovation und Know-how sind das Fundament unserer wissensbasierten Wirtschaft», erklärte Malmström. «Das ist es, was unsere Unternehmen auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig hält und Hunderttausende von Arbeitsplätzen in ganz Europa unterstützt. Wir können nicht zulassen, dass ein Land unsere Unternehmen dazu zwingt, dieses hart erarbeitete Wissen an der Grenze abzugeben.»

Zweimonatige Frist für Einigung

Europäische Unternehmen, die in China tätig sein wollen, werden laut EU-Kommission gezwungen. «einheimischen chinesischen Unternehmen Eigentums- oder Nutzungsrechte an ihrer Technologie einzuräumen». Sie würden damit «der Möglichkeit beraubt, in Vereinbarungen über Technologietransfer frei über marktbasierte Bedingungen zu verhandeln». Dies verstosse aus Sicht der EU gegen die Regeln der WTO zu geistigem Eigentum.

Nach WTO-Verfahren haben beide Seiten nun 60 Tage Zeit, den Konflikt im beiderseitigen Einvernehmen zu regeln. Gelingt dies nicht, würde die WTO ein Streitschlichtungsgremium einsetzen, das über den Fall entscheidet. Solche Verfahren dauern normalerweise rund ein Jahr. Kommt es zu einem Berufungsverfahren, kommen mehrere weitere Monate hinzu.