Eine Luzerner Firma dreht das Glücksspielrad in Bosnien

Auch wenn Bosnien-Herzegowina zu den ärmsten Ländern Europas gehört: Vom Glücksspiel lassen sich seine Bürger nicht abhalten. Allein im serbischen Teil, der «Republika Srpska», flossen 2018 über 6 Millionen Franken auf die Konten der teilstaatlichen Lotteriegesellschaft Lutrija RS, wie die Zeitung «Blic» berichtete. Seither dürfte der Umsatz noch deutlich gestiegen sein. Denn im Frühjahr 2019 beschloss die serbische Teilrepublik ein Gesetz, mit dem Lutrija RS praktisch das Monopol auf Online-Glücksspiele bekam. Von diesem lukrativen Geschäft profitiert nun eine Schweizer Firma.

«Wir waren offensichtlich die Besten.» Patrik Minar, Casinos Austria

Sehr schnell nach Beschluss des neuen Glücksspielgesetzes holte sich die Lutrija RS einen ausländischen Partner an Bord: Die «Casinos Austria Video Lottery Terminals (VLT) AG» mit Sitz in Luzern. Bemerkenswert: Die Ausschreibung für ein Joint Venture lief ab August 2019, die Luzerner Firma wurde ganz knapp zuvor, im Juli 2019, gegründet. Ihre Bewerbung habe sie erst wenige Tage vor Ende der Ausschreibungsfrist eingereicht, berichtet die österreichische Zeitung «Der Standard». In bosnischen Medien wird spekuliert, die Ausschreibung sei ganz auf die Schweizer zugeschnitten worden. Die Ausschreibung in Bosnien sei ein offener Prozess gewesen, entgegnet Patrik Minar, Mediensprecher der Casinos Austria: «Wir waren offensichtlich die Besten.»

Klein Las Vegas in Liechtenstein

Casinos Austria (Casag) gehört zu einem Drittel dem österreichischen Staat und zu weiteren Teilen dem privaten Glücksspielunternehmen Novomatic sowie der tschechischen Sazka-Gruppe. In der Schweiz hat die Casag mehrere Tochterfirmen, die unter anderem die Casinos in St. Moritz und in Lugano betreiben. Zurzeit wollen die Österreicher aus Liechtenstein ein «kleines Las Vegas» machen, mit mindestens sechs Casinos. Besonders der Casag-Partner Novomatic forciert dieses Projekt.

Unabhängigen bosnischen Medien fällt es schwer, hinter Deals zwischen staatlichen Institutionen und ausländischen Unternehmen keine Korruption zu wittern. Schon der Beschluss des neuen Glücksspielgesetzes wurde stark kritisiert: Er sei praktisch über Nacht gekommen und bevorzuge mit Lutrija RS ein Unternehmen im Einflussbereich der Politik. Bei der Partnerfirma in Luzern wiederum sollen die wahren Eigentümer verschleiert werden, vermutet der bosnische TV-Sender RTV BN: Das sei «in der Schweiz durchaus möglich.»

«Die Korruption regiert»

In Bosnien-Herzegowina gilt Korruption als eines der grössten Probleme. In der Korruptions-Rangliste von Transparency International lag der Staat 2018 auf einem der letzten Plätze in Europa und fiel 2019 noch weiter zurück. Heute ist er auf einer Stufe mit Panama. «Die Korruption regiert, die Jungen verlassen das Land» titelte unlängst die Zeitung «Blic».

Gegen Milorad Dodik, den Präsidenten der Republika Srpska, werden immer wieder Bestechungsvorwürfe erhoben. Dodik ist zudem ein radikaler serbischer Nationalist, der von russischen Oligarchen ebenso wie von westeuropäischen Rechtspopulisten unterstützt wird. Genau zu jener Zeit, als im bosnisch-serbischen Parlament das für die Lutrija RS und ihren späteren Schweizer Partner so vorteilhafte Gesetz ausgearbeitet wurde, traf Dodik besonders häufig den damaligen FPÖ-Chef und österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Als wenig später das Ibiza-Video auftauchte und Strache zurücktreten musste, verteidigte Dodik ihn als Opfer eines «abgekarteten Spiels».

Ermittlungen in der Casino-Affäre in Österreich

Im Ibiza-Video spricht Strache ganz offen über die angebliche Methode des Glücksspielunternehmens, für gewünschte Gesetzesänderungen Politiker zu kaufen: «Novomatic zahlt alle.» War das auch in Bosnien der Fall? Konnten sich die Österreicher ein Gesetz kaufen, um dann ihre Schweizer Tochterfirma in Stellung zu bringen? Casinos-Austria-Sprecher Minar bestreitet diese Vorwürfe vehement und entgegnet, dass «wir selbstverständlich keinen Cent für die Politik bezahlt haben».

Wegen eines ganz ähnlichen Vorwurfs gegen Novomatic und Casinos Austria ermittelt in Österreich nicht nur die Staatsanwaltschaft. Das Parlament hat vergangene Woche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses beschlossen, um die Casino-Affäre aufzuklären. H. C. Strache soll, so der Vorwurf, Novomatic vorteilhafte Änderungen des österreichischen Glücksspielgesetzes versprochen haben und im Gegenzug einen Vorstandsposten für seinen Parteifreund Peter Sidlo verlangt haben. Tatsächlich bekam Sidlo den Job, obwohl er vom Zürcher Personalberater Egon Zehnder als ungeeignet qualifiziert wurde. Dass in Österreich letztendlich kein Gesetz geändert wurde, lag vermutlich nur daran, dass die ÖVP-FPÖ-Koalition bald darauf am Ibiza-Skandal zerbrach.