Hier muss man am längsten für einen Kafi arbeiten

Wer kennt das nicht: Im Tessin kann eine «grande tazza caffè» 2 Franken kosten. Sitzt man einen Tag später auf der Dolder-Terrasse am Zürichberg, bezahlt man für dasselbe locker das Dreifache.

Wie es mit dem Kafi-Preis schweizweit aussieht, war bisher nicht bekannt. Cafetier Suisse, der Arbeitgeberverband der Gastronomen, erfasst und publiziert in seiner jährlichen Umfrage bei den rund 700 Mitgliederbetrieben nämlich nur Preise für die Deutschschweiz.

Wir haben nun erstmals auch die Durchschnittspreise der übrigen Schweiz bei den kantonalen Sektionen von Gastro Suisse, dem Arbeitgeberverband der Hotellerie und Gastronomie, recherchiert und dann anhand der beim Bund aktuellst verfügbaren Zahlen der Bruttolöhne aus dem Jahr 2016 die regionalen Kafi-Preise in Arbeitszeit umgerechnet. Wo ist ein Kafi am schnellsten verdient?

Die Resultate überraschen: Am längsten muss man in der Ostschweiz für einen Kaffee arbeiten – über ein Drittel länger als die Tessiner, die sich am schnellsten einen Caffè verdient haben. Zürich liegt im Mittelfeld, sprich, der Kaffee dort ist gemessen am Verdienst gar nicht so teuer wie vielleicht angenommen.

Muss man daraus schliessen, dass das Leben in der Ostschweiz teurer ist als anderswo? Markus Bänziger, Direktor der Industrie-und Handelkammer St. Gallen - Appenzell (IHK) verneint. Die Ostschweizer Löhne lägen zwar rund 6 Prozent unter dem Schweizer Mittel. Da aber die Lebenshaltungskosten fast 10 Prozent tiefer seien, bleibe den meisten Ostschweizern am Ende dennoch mehr im Portemonnaie als im Schweizer Durchschnitt. Dass die Kaffeepreise in der Ostschweiz beinahe auf dem Niveau von Zürich liegen, könne er sich deshalb nur bedingt erklären. Einerseits werde natürlich der Service in der Ostschweiz hochgeschrieben. Andererseits definieren sich die Preise nicht zuletzt auch über die Zahlungsbereitschaft: «Die genussbewussten Ostschweizerinnen und Ostschweizer lassen sich einen guten Kaffee eben gerne auch etwas kosten.»

Obenaus schwingt Zürich allerdings deutlich, wenn es nur um den Kaffeepreis geht. Hier kostet das schwarze Gebräu pro Tasse 4.35 Franken – und das im Durchschnitt. Im Tessin dagegen bezahlt man mit 2.70 Franken mit Abstand am wenigsten. Im Weiteren tut sich in Helvetien nicht gerade ein Kaffeegraben auf, aber eine -rinne auf: Die Kafi-Preise in den deutschsprachigen Regionen liegen bei über 4 Franken, während man im Mittelland und um den Genfersee teils deutlich weniger bezahlt. Über alle Regionen hinweg haben wir für die Schweiz einen Durchschnittspreis von 4 Franken berechnet.

«Die tiefen Preise im Tessin und um den Genfersee dürften hauptsächlich darauf zurückzuführen sein, dass die Anbieter mit dem nahen Ausland konkurrenzieren müssen, wo der Kaffee fast nichts kostet», sagt Hans-Peter Oettli, Präsident von Cafetier Suisse.

Gross sind die Preisranges auch innerhalb der einzelnen Regionen. Schuld sind laut Oettli die enormen Unterschiede zwischen Stadt und Land, besonders im Kanton Zürich. Am nächsten beieinander liegen sie dagegen im Tessin, wo die teuerste Grande Tazza im Schnitt weniger zu Buche schlägt als die günstigste in der übrigen Schweiz.

Und wie sah das vor 50 Jahren aus? Damals kostete «eine Tasse Kaffee im Ausschank» laut Zahlen vom Bund 1 Franken, heute ist es das Vierfache. Umgerechnet in Arbeitszeit sieht es anders aus: Wir müssen heute ein Drittel weniger lang für ein Käffchen schaffen als noch in den 60er-Jahren.

Überhaupt sei der Café-Crème-Preis resistent gegen äusseren Einfluss, sagt Oettli: «Er hat sich in den letzten Jahren konstant gehalten, und das dürfte auch künftig so bleiben.» Dass der Kilopreis für Kaffeebohnen derzeit wegen einer Überproduktion so tief ist wie seit 13 Jahren nicht mehr, macht sich im Portemonnaie der Kaffeetrinker kaum bemerkbar. Der Grund liegt darin, dass die verarbeitete Kaffeebohne pro Tasse lediglich ein paar Rappen ausmacht.

Deshalb ist der Cafetier-Suisse-Präsident ein Befürworter guter Kaffeequalität: «Wir dürfen nicht bei der Bohne sparen», sagt er, das fällt letztlich nicht ins Gewicht. Der Verband setze deshalb alles daran, mit Kaffee-Sommelier-Weiterbildungen und Kaffeeaufklärung einen besseren Kaffee in die Restaurants zu zaubern.

Mit Heissgetränken verdient man in der Gastronomie am meisten

Das ist gut, denn die Schweizer Kundschaft sei dank des Kapselsystems daheim hohe Qualität gewohnt und nicht bereit, auswärts für schlechten Kafi zu zahlen, so Oettli. Kommt dazu, dass täglich neue Espresso-Bars eröffnet werden, die ausschliesslich Kaffeespezialitäten anbieten, aus teuren Bohnen von kleinen Röstereien sorgfältig gebraut – ganz entschleunigt, ganz individuell und ganz fair. Das Geschäft floriert.

Das Modell ist schlau. Denn in der Gastronomie werfen die heissen Getränke am meisten ab, mehr als Essen oder alkoholische Getränke. Die Marge beträgt brutto, also vor Abzug der Personalkosten, rund 80 Prozent. Der grösste Anteil am Preis, etwa die Hälfte, entfällt auf Personalkosten und 7 Prozent auf Amortisation. In einer Kaffeebar, wo der Kunde nun selber das Getränk am Tresen bestellt und es gleich mitnimmt, wird die Marge bestmöglich erreicht. Man spart sich teure Raummieten und Service-Personalkosten.

Wie viel Kafis oder Americanos so jährlich über den Tresen gehen, will oder kann Oettli nicht sagen. Insgesamt steht Kaffee bei Schweizerinnen und Schweizern aber ungebrochen hoch im Kurs. 1110 Tassen tranken sie im Jahr 2017, das sind immerhin pro Kopf im Schnitt 3 Kaffees im Tag.

(Redaktion Tamedia)