Ist in der Schweiz der Aufschwung in Gefahr?

Die Euphorie über den stärkeren Euro und den schwächeren Schweizer Franken währte nicht lange. Diese Woche ging es sehr schnell, und ein altbekanntes Muster in der Währungskonstellation war zurück. Der Euro schwächte sich zum Franken ab; am Dienstagnachmittag durchbrach er die 1.17-Franken-Marke, einen Tag später gings sogar unter 1.16. Der Kurs steht heute dort, wo er Ende Februar letztmals war.

Ein zu starker Franken könnte den Aufschwung bei der hiesigen Exportindustrie schnell wieder stoppen. Beim Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem) zeigt man sich jedoch ob der aktuellen Währungsentwicklung nicht besorgt. «Der Kurs geht momentan zwar in die falsche Richtung, mit solchen Schwankungen muss die Industrie aber leben können», sagt Jean-Philippe Kohl, Direktor ad interim von Swissmem. Es wäre zu voreilig, bereits von einer Trendwende zu sprechen. «Vor einem Jahr waren wir noch bei einem Kurs von 1.07 Franken», sagt Kohl. So gesehen, sei 1.16 immer noch ein Kurs, mit dem die Wirtschaft leben könne.

Schweiz Tourismus prognostiziert steigende Besucherzahlen

Auch bei Schweiz Tourismus ist man aufgrund des Aufflackerns der Frankenstärke nicht beunruhigt. «Der Euro-Franken-Kurs bewegt sich nach wie vor in einer im Vergleich zu früheren Jahren vorteilhaften Bandbreite», sagt Markus Berger, Leiter Unternehmenskommunikation von Schweiz Tourismus. Bei der Vermarktungsorganisation hält man denn auch an den Einschätzungen und Prognosen fest, die am 12. April abgegeben wurden. Schweiz Tourismus rechnet mit einer weiteren Erholung und im Vergleich zum Vorjahr mit rund 3,2 Prozent mehr Logiernächten 2018. Dabei geht man von einem überdurchschnittlichen Wachstum bei den ausländischen Gästen aus. «Geringfügige Kursschwankungen, wie wir sie im Moment sehen, haben erfahrungsgemäss keine Auswirkungen auf den Tourismus», erklärt Berger. Erst deutlichere oder länger anhaltende Kursschwankungen könnten sich mit einer Verzögerung von drei bis sechs Monaten aufgrund der Buchungsfristen auf das Tourismusgeschäft auswirken.

Angst um die Entwicklung in Italien

Zur jüngsten Abschwächung des Euro haben mehrere Faktoren beigetragen. Zum einen sorgt der Ausgang der Wahlen in Italien mit dem Sieg der Rechtsparteien für Verunsicherung. Wie geht es mit der drittgrössten Volkswirtschaft Europas unter der neuen Regierung weiter? Ein Extremszenario wäre der Austritt Italiens aus der EU, was die Gemeinschaft und deren Währungsunion sogar in Frage stellen könnte. Weiter verunsichert die Ökonomen die Situation Deutschlands. Das Wachstum von Europas Wirtschaftsmotor hat sich zu Jahresbeginn halbiert, vor allem schwächere Exportzahlen trugen dazu bei. Und nun droht US-Präsident dem Land auch noch mit hohen Handelszöllen auf deutsche Autos. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)