Italienische Finanzspritze für den Schweizer Helikopter-Traum

Es ist ein Schweizer Vorzeigeprojekt, das die Herzen von Helikopter-Fans höher schlagen lässt. Ein neu gestalteter ultraleichter Hubschrauber mit einer wandelbaren Kabine. Entwickelt und getestet am Flugfeld in Glarus – vor der Wand des mächtigen Glärnisch. Das gibt schöne Bilder und lässt die Konkurrenz bei den etablierten Herstellern wie Airbus oder Bell aus den USA alt aussehen.

Die Idee dazu kam vom Schweizer Helikopter-Pilot Martin Stucki, der nach der Jahrtausendwende fand, es sei Zeit für eine Rundumerneuerung im Design der Fluggeräte. Das Geld kam vom russischen Oligarchen Alexander Mamut. Die geplanten einmotorigen Helikopter sind bei reichen Privatleuten ebenso beliebt wie für Rettungsflüge. Auf entsprechend grossen Widerhall stiessen die Pläne bei den potentiellen Kunden, die eifrig Absichtserklärungen für einen Kauf der neuen Flieger SH09 unterzeichneten – benannt in Anlehnung an den offiziellen Start des Vorhabens im Jahr 2009.

CEO und Helikopterpilot Martin Stucki im Cockpit des Prototyp SH09 im Hangar in Mollis GL. Foto: Arno Balzarini/Keystone

Das Konkurrenzprodukt des Marktführers Airbus heisst H125. Von dem Bestseller, mit dem unter anderem die Piloten der Schweizerischen Rettungsflugwacht Rega trainieren, verkaufte der europäische Luftfahrtkonzern zuletzt pro Jahr gut 160 Stück. Der Markt ist riesig: Laut den Prognosen von Airbus dürften in den kommenden 20 Jahren rund 22 000 neue Helikopter verkauft werden, der Löwenanteil davon entfalle auf leichte Maschinen.

Hohe Kosten, Streit mit dem Gründer bringen Firma in Turbulenzen

Davon wollen sich die Schweizer eine Scheibe abschneiden. Doch nach dem grossen Hype wurde es ruhig um das Projekt. Die Entwicklung verzögerte sich. Mittlerweile liegt diese Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück – und die Markteinführung des ersten Hubschraubers lässt weiter auf sich warten. Grund dafür sind nicht nur der komplexe Zertifizierungs- und Zulassungsprozess für neue Helis, sondern auch hohe Kosten und eine chronische Geldknappheit.

Der neue Helikopter SH09 ist der erste vollständig in der Schweiz entworfenen, konstruierten und gebauten Helikopter. Foto: Kopter

Ende 2016 schliesslich geht der Gründer, der Schweizer Hubschrauber-Pilot Martin Stucki im Streit mit dem russischen Geldgeber und Investor Mamut von Bord. Und nun steigt auch dieser selbst aus: Der Oligarch verkauft das mittlerweile in Kopter umbenannte Unternehmen an den italienischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern Leonardo, der früher Finmeccanica hiess. Die Italiener sind eine grosse Nummer im Helikoptergeschäft, dank des Zukaufs von AgustaWestland.

Neuer Schub durch neuen Investor

Am Flugfeld in Glarus dürfte der Einstieg der Italiener grosse Hoffnungen wecken. «Die Übernahme durch Leonardo ist ein positiver Schritt für alle», sagte Kopter-Chef Andreas Löwenstein dieser Zeitung. Dadurch erhalte Kopter die nötige Unterstützung bei der Entwicklung und Vermarktung des Helikopters. «Wir hätten das auch ohne Leonardo geschafft, aber mit Leonardo können wir es besser», sagte Löwenstein.

Der italienische Konzern lässt sich den Einstieg bei der Schweizer Firma mit über 300 Beschäftigten einiges kosten: Der Konzern legt für Kopter mindestens 185 Millionen Dollar auf den Tisch. Hinzu kommen spätere Boni, wenn bestimmte Ziele erreicht werden, etwa bei der Zulassung. Publik gemacht haben die beiden Firmen ihre Pläne bereits vergangene Woche. Läuft alles nach Plan, soll der Deal noch im laufenden ersten Quartal über die Bühne gehen.

Das Innenleben des Prototyps. Foto: Kopter

Auch für Leonardo kommt der Zukauf wie gerufen. Das Unternehmen hatte bereits Pläne für die Entwicklung eines neuen einmotorigen Helikopters und kann diese nun zu den Akten legen. Stattdessen soll Kopter nun als unabhängige Einheit unter dem Dach des italienischen Konzerns arbeiten.

Die Kunden, die sich den Kauf eines Hubschraubers durchschnittlich vier Millionen Dollar kosten lassen, hätten positive auf die Übernahmepläne reagiert, sagte Löwenstein. Dazu zählt unter anderen Air Zermatt.

Nach den derzeitigen Plänen soll der erste Helikopter ab Mitte 2021 auf den Markt kommen – vorausgesetzt die Zertifizierung bei der europäischen Luftfahrtbehörde EASA läuft erfolgreich. Im November vergangenen Jahres hat der dritte Prototyp seinen Jungfernflug absolviert. Bislang liegen für den Hubschrauber 76 Festbestellungen und über 110 Absichtserklärungen vor. Die Hälfte davon kommt aus den USA. Dort soll der Heli ab 2022 erhältlich sein.

Ehemaliger Star-Banker treibt Übernahme voran

Auf italienischer Seite hatte bei der Übernahme ein ehemaliger europäischer Star-Banker seine Finger im Spiel: Alessandro Profumo war einst Chef der italienischen Bank Unicredit, die unter seiner Führung in Deutschland und Österreich zugekauft hatte und damit zu einer der grössten Banken in Europa aufgestiegen war. Doch die riskanten Expansionspläne des Bankers stiessen manchen in Italien sauer auf. 2010 musste Profumo den Platz an der Spitze der Bank räumen und heuerte Jahre später – im Frühjahr 2017 – bei Leonardo an. Nun verkauft er keine Bankprodukte mehr, sondern Helikopter. Doch auch hier dürfte ihm seine Erfahrung bei Übernahmen hilfreich sein.

Zu Beginn der Gespräche sei er «nicht enthusiastisch» gewesen, sagte Profumo nach einem Bericht des Branchenportals AIN. «Aber je mehr wir daran gearbeitet haben, umso positiver war ich», sagte er. Der Enthusiasmus sei weiter gewachsen, nachdem die Testpiloten von Leonardo den SH09 geflogen seien.

Ob es im Zuge der Übernahme auch zur Verlagerung von Arbeitsplätzen kommt, werde sich im Zuge der Gespräche mit Leonardo zeigen, sagte Löwenstein. Aktuell gehe er jedoch nicht davon aus.