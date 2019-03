Jungfraubahnen beschränken die Cheflöhne

Der Schweizer Tourismus ist normalerweise keine Goldgrube. Die Jungfraubahnen hingegen erzielen Rekordgewinn um Rekordgewinn. Letztes Jahr blieben 48 Millionen Franken in der Kasse des Unternehmens, das sind 15 Prozent mehr als im Vorjahr.

Nicht nur das Jungfraujoch ist beliebt – 2018 kamen wiederum über eine Million Besucher –, sondern auch die weiteren Bergbahnen der Gruppe, darunter jene auf den Harder. Gar das Wintersportgeschäft wuchs letztes Jahr wieder etwas.

Das freut die Aktionäre: Die Dividende wird von 2.40 auf 2.80 Franken erhöht. Die Chefs können sich bei solchen Gewinnsteigerungen normalerweise auf steigende Boni freuen. Anders bei den Jungfraubahnen: Der Verwaltungsrat beschloss, die Löhne des Managements zu deckeln, wie es im gestern publizierten Geschäftsbericht heisst. So soll Chef Urs Kessler künftig noch maximal 800'000 Franken verdienen, seine beiden Kollegen in der Geschäftsleitung maximal 500'000 Franken.

Der Grund dafür: Der Verwaltungsrat vergleicht die Cheflöhne des eigenen Unternehmens mit jenen einer Vergleichsgruppe. Diese besteht aus anderen Tourismusunternehmen sowie weiteren börsenkotierten Firmen im Kanton Bern. Wegen des Gewinnwachstums seien die Cheflöhne der Jungfraubahnen an die «obere Grenze des Vergleichsbandes» gestossen, schreiben die Jungfraubahnen im Geschäftsbericht.

Über eine Million Besucher 2018: Die Jungfraubahnen erwirtschafteten im letzten Jahr einen satten Gewinn. Foto: Keystone

Sprich: Die Rekordgewinne des Unternehmens hätten gemäss den Bonus-Regeln der Jungfraubahnen zu einem starken Anstieg der Cheflöhne geführt – was bei Aktionären und Öffentlichkeit wohl auf Unverständnis gestossen wäre.

Trotzdem noch eine «Sonderprämie»

Die drei Mitglieder der Geschäftsleitung haben laut Geschäftsbericht zugestimmt, den Lohndeckel bereits 2018 einzuführen. Urs Kessler verdiente trotzdem mehr, nämlich 855'000 Franken. Dies wird mit einem Dienstaltersgeschenk sowie mit einer Sonderprämie von 25'000 Franken «aufgrund des Erhalts der Baubewilligung für die V-Bahn» begründet. Im Vorjahr verdiente Kessler 809'000 Franken, also nur leicht mehr, als er künftig erhalten wird.

Der Verwaltungsrat wiederum hat sich selbst bereits für das Geschäftsjahr 2017 die Boni gestrichen und erhält nun neben den fixen Honoraren nur noch – wie alle Mitarbeitenden der Jungfraubahnen – verbilligte Aktien. Insgesamt verdiente Verwaltungsratspräsident Thomas Bieger, Rektor der Uni St. Gallen, im vergangenen Jahr 161'000 Franken und damit praktisch gleich viel wie im Vorjahr.

Die Löhne sind im Vergleich

mit anderen ­Unternehmen

an die «obere Grenze» ­gestossen.



Offen ist, ob der Lohndeckel auf Druck von aussen zustande gekommen ist. Öffentlich wurde keine Kritik an den Cheflöhnen der Jungfraubahnen laut. Die beiden grössten Aktionäre, die Berner Kantonalbank (14 Prozent) und die Gebäudeversicherung Bern (7 Prozent) sind jeweils mit ihren Chefs im Verwaltungsrat der Jungfraubahnen vertreten. Als halb staatliche Unternehmen sollten die BEKB und die GVB mit der öffentlichen Wirkung von Managerlöhnen vertraut sein.

Urs Kesslers Motivation hat unter dem Lohndeckel offenbar nicht gelitten. Mit der Eröffnung der V-Bahn werden zusätzliche Kapazitäten für Tausende Besucher geschaffen. Die neue Gondelbahn auf den Männlichen geht bereits im nächsten Dezember in Betrieb, die zweite Gondelbahn zum Eigergletscher im Dezember 2020. Laut Kessler sollen in diesem Zug die Billettpreise vorerst um «ein oder zwei Franken» erhöht werden.

Der Jungfraubahnen-Chef will aber nicht nur mit den neuen Bahnen mehr Einnahmen generieren, sondern auch mit dem touristischen Drumherum. So betreiben die Jungfraubahnen neu auch selber Restaurants. Bereits übernommen hat sie das Lokal auf der Kleinen Scheidegg. Dieses erzielte 2018 einen Umsatz von gut 4 Millionen Franken. Die Restaurants am Eigergletscher und auf dem Jungfraujoch wird das Unternehmen dieses bzw. nächstes Jahr übernehmen.

Die Bahn wird zum Uhrenhändler

Auch im Bereich Shopping sieht Kessler noch viel Umsatzpotenzial. So planen die Jungfraubahnen in Interlaken einen grossen neuen Souvenirshop mit integriertem Billettschalter. Das «Shoppingerlebnis» soll im September eröffnet werden. Neben Souvenirs sollen im Laden auch Uhren verkauft werden. Wie Kessler dem «Bund» sagt, wird der erst 2015 eröffnete Swatch-Store in Interlaken in das Gebäude der Jungfraubahnen umziehen.

Auf dem Jungfraujoch will die Bahn hingegen selbst zum Uhrenverkäufer werden. Das Unternehmen beendet die Zusammenarbeit mit dem Oberländer Uhrenhändler Kirchhofer, der auf 3466 Meter über Meer eine Boutique betreibt. Stattdessen wollen die Jungfraubahnen künftig zwei eigene Uhrenläden betreiben – einen auf dem Joch und einen im neuen Terminal der V-Bahn in Grindelwald-Grund. Bereits heute setzen die Jungfraubahnen in den eigenen Souvenirshops jährlich fast 9 Millionen Franken um – dieser Betrag dürfte deutlich steigen. (Der Bund)