Manor baut 87 Stellen ab

Bei Manor bleibt kein Stein auf dem anderen: Ende Januar muss das Warenhaus seinen traditionsreichen Standort an der Zürcher Bahnhofstrasse schliessen. Viele Mitarbeiter müssen um ihre Stelle bangen.

Nun gibt Manor bekannt: Insgesamt fallen 87 Stellen weg. 27 davon in Bachenbülach ZH. Dort schliesst das Warenhaus seine Tore. Zudem trennt sich Manor von zwei Supermärkten in Liestal und Delsberg. Und sei bereits in Gesprächen mit Mitbewerbern. Die dazugehörigen Warenhäuser bleiben jedoch bestehen. Das gibt Manor in einer Mitteilung bekannt.

Im Rahmen ihrer Unternehmensstrategie, das führende Omnichannel Warenhaus der Schweiz zu werden, würden die Führungsstrukturen umgebaut. Vor zwei Jahren habe Manor damit begonnen einzelne Warenhäuser in einem Verbund zusammenzuschliessen.

Ende Januar werden die 60 Manor Warenhäuser in 28 Verkaufseinheiten gebündelt, welche jeweils von einem Store Director geführt werden. Auch dies stehe im Zusammenhang mit den Kündigungen, sagt ein Sprecher. Man sei dabei, die Führungsstruktur neu aufzustellen.

Manor schafft 30 neue Stellen

Wie das Nachrichtenportal Nau.ch mit Verweis auf Insider berichte, seien Filialleiter aus der ganzen Schweiz von den Kündigungen betroffen. Etliche gefeuerte Mitarbeiter hätten zudem über 30 Jahre für das Warenhaus gearbeitet. Auch Filialleiter in Spreitenbach AG und im Shoppyland in Schönbühl BE seien entlassen worden.

Manor setz alles daran, dass die betroffenen Mitarbeitenden innerhalb der Manor-Gruppe oder auf dem regionalen Arbeitsmarkt eine Weiterbeschäftigung finden werden. Ein Sozialplan werde erarbeitet.

Doch Manor baut auch aus: Damit die in der Strategie definierten Omnichannel Dienstleistungen weiter ausgebaut werden könne, werde das Unternehmen im Digital- und IT Infrastruktur Bereich dieses Jahr über 30 neue Stellen schaffen.