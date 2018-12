Miete runter, Innovation rauf

Als Mark Dixon am Swiss Economic Forum in Interlaken nach seinem Arbeitsort gefragt wurde, antwortete er: «Ich arbeite überall dort, wo ich meinen Kopf einschalte und eine gute WLAN-Verbindung habe.» Es sei ein Anachronismus, dass täglich Hunderttausende von Menschen ihre Lebenszeit vergeudeten, um zu ihrem Arbeitgeber und wieder nach Hause zu pendeln. ­Allerdings, schickte Dixon hinterher, rate er auch von Heimarbeit ab. Nur die wenigsten ­seien in der Lage, sich in den eigenen vier Wänden auf die Arbeit zu konzentrieren.

Dixon weiss, wovon er spricht. Der Brite begann vor 30 Jahren in Brüssel damit, Geschäftsräume zu vermieten. Seine Firma Regus wurde zur internationalen Marke, ging später in der International Workplace Group (IWG) auf und machte Dixon zum Milliardär. IWG mit Hauptsitz in Zug betreibt heute in 110 Ländern 3300 Standorte. Geht es nach Mark Dixon, ist das erst der Anfang. IWG werde viel Geld investieren, um nicht nur in den Zentren, sondern auch in Kleinstädten und Dörfern eine moderne Arbeitsinfrastruktur anzubieten, versprach er.

Diese neuen Bürowelten würden unsere Arbeitsweise ähnlich radikal verändern wie die Mobilfunkantennen für die Smartphones. Wo oder wie lange jemand arbeite, sei künftig sekundär, entscheidend sei, was er unter dem Strich leiste.

Durch die Digitalisierung ist ein grosser Teil der Arbeit ortsunabhängig geworden. Dieser Trend hat eine neue Arbeitsform entstehen lassen: die öffentlichen Gemeinschaftsbüros oder Neudeutsch Co-Working.

«Ein rasant wachsender Nischenmarkt»

In den vergangenen sechs Jahren sind in der Schweiz rund 180 Orte entstanden, wo Berufstätige am gleichen Ort an sehr unterschiedlichen Projekten arbeiten, eine gemeinsame Infrastruktur nutzen und sich austauschen. Rund 10000 Personen nutzten in der Schweiz fix oder temporär solche Arbeitsplätze, sagt Daniel Hediger, Autor einer Marktstudie zu dem Thema.

Co-Working-Angebote sind ein «rasant wachsender Nischenmarkt», meint der Experte. Grosse Arbeitgeber könnten ihre fixen Bürokosten senken, wenn ein Teil der Belegschaft an externen Arbeitsplätzen arbeite. Und für KMU sei es interessant, den Angestellten eine zentral gelegene attraktive Arbeitsumgebung anbieten zu können, ohne selber in die Infrastruktur investieren zu müssen.

Ein Beispiel: Der vor zwei Jahren eröffnete Impact Hub Bern bietet an zentraler Lage an der Spitalgasse auf drei Stockwerken 24 fixe und 32 flexibel nutz-­bare Arbeitsplätze an. Die knapp 300 Mitglieder finden dort nicht nur einen Schreibtisch und WLAN, sondern auch Kaffee, Meetingräume und ein Weiterbildungsangebot wie zum Beispiel Innovations-Workshops. Nicht nur Freelancer und Selbstständige arbeiten im Hub, sondern auch Politikerinnen und Konzernangestellte nutzen das Angebot. So stellen etwa die drei Unternehmen Swisscom, Post­finance und KPT ihren Angestellten über 500 Tagespässe pro Jahr im Hub Bern zur Verfügung.

Für ein Unternehmen wie Swisscom sei es wichtig, «die Fühler im Markt» zu haben, sagt Sprecherin Sabrina Hubacher. Swisscom-Mitarbeiter profitierten von der «inspirierenden Arbeitsumgebung» im Hub und könnten so «Businesspotenzial frühzeitig erkennen».

Swisscom bietet ihren Angestellten nicht nur an, in Zürich und Bern im Impact Hub zu arbeiten, sondern sie betreibt in Biel den eigenen Co-Working-Space La Werkstadt, der auch Externen offensteht. Gerade grössere Unternehmen litten oft unter einer geringen Innovationskraft und profitierten deshalb stark von der Zusammenarbeit mit Co-Working-Anbietern, sagt Remo Rusca, Partner der Genossenschaft Village Office. Diese unterstützt mithilfe von Energie Schweiz und Engagement Migros Gemeinden, Regionen und Immobilieninvestoren dabei, vermehrt Co-Working-Strukturen ausserhalb der grossen Ballungszentren zu schaffen.

Standortsuche ist in den Städten einfacher

Denn Mark Dixon ist mit IWG noch weit davon entfernt, sein Versprechen von der Abschaffung des Pendelns einlösen zu können. In der Schweiz betreibt IWG als Marktleader derzeit 31 Standorte, mehrheitlich in Genf, Lausanne und Zürich. Für 2019 ist die Eröffnung von zehn weiteren Standorten besiegelt, wie Garry Gürtler, Geschäftsführer IWG Schweiz, bestätigt.

«Unser Ziel ist es, bis in drei, vier Jahren hundert Standorte in der Schweiz zu betreiben», sagt Gürtler. Er räumt aber ein, dass in den ländlicheren Regionen ­geeignete Büroräumlichkeiten schwerer zu finden seien als in Städten. In Zürich betreibt IWG beispielsweise unter dem Label Spaces am Bleicherweg in der Nähe des Paradeplatzes eine 3000-Quadratmeter-Bürofläche.

Etwa 2000 Quadratmeter sind an Kunden mit flexiblen Arbeitsplatzlösungen in eigenen Räumlichkeiten wie zum Beispiel Amazon vermietet, der Rest steht für Co-Working offen. An der Bahnhofstrasse bietet die Zürcher Kantonalbank im «Büro Züri» sogar Gratisarbeitsplätze an bester Lage an.

Keinen Kilometer entfernt hat vor kurzem Swiss Life am Tessinerplatz beim Bahnhof Enge eine neue Co-Working-Lounge eröffnet. Das Angebot umfasst nicht nur eine moderne Arbeitsinfrastruktur mit Workshop-Räumen, sondern auch eine Kaffeebar und ein Eventangebot vom Spieleabend über Konzerte bis zu Mario-Cart-Racing. Immobilienbesitzerin Swiss Life hat Village Office als Betreiberorganisation engagiert. Man habe eng mit Vertretern aus dem Quartier zusammengearbeitet, um eine gute lokale Vernetzung zu erreichen, betont David Brühlmeier, Projektleiter des neuen Standorts bei Village Office. Und Swiss Life als grösste private Immobilienbesitzerin des Landes will das Angebot an Co-Working-Zonen nun in der ganzen Schweiz ausbauen.

Datenschutzauflagen sind ein Bremsfaktor

«Co-Working-Angebote sind deutlich einfacher zu vermieten als klassische Bürogebäude», sagt Immobilienspezialist Daniel Hediger. Unter dem Strich hätten Arbeitgeber, Immobilienbesitzer und Arbeitnehmer alle ein Interesse an zusätzlichen öffentlichen Gemeinschaftsbüros.

Gebremst werde die Entwicklung einzig durch Datenschutzauflagen in manchen Branchen und das Führungsverständnis einiger Vorgesetzter. «Manch ein Chef fragt sich, was er noch in seinem Büro macht, wenn keiner aus dem Team mehr vor Ort ist», sagt Hediger.

Ähnlich argumentiert auch Pionier Mark Dixon. Unternehmen könnten zwar durch Aus­lagerung der Arbeitsplätze bis zu 30 Prozent bei den Büroflächen ein­sparen, sie seien aber gut beraten, einen Teil dieses ­Betrags wieder zu investieren, um den Zusammenhalt im Team zu fördern.

(Redaktion Tamedia)