Novartis bricht mit dem Schweizer Exporttrick

Ohne die Pharmaindustrie gäbe es das Schweizer Exportwunder nicht. Es sind die Ausfuhren von Medikamenten, die die Handelsbilanz ins Plus bringen. Rechnet man die chemisch-pharmazeutischen Produkte heraus, würde die Schweiz mehr einführen, als sie ausführt. So aber kommt es zu einem hohen Aussenhandelsüberschuss, vor allem mit den USA.

Für Präsident Donald Trump und seine protektionistische Politik ist dies ein Stein des Anstosses. Auch wegen Währungsmanipulation steht die Schweiz aufgrund der hohen Exporte in Washington auf der Beobachtungsliste.

Nicht alles wird in der Schweiz produziert

Im vergangenen Jahr stiegen die Exporte der Pharmaindustrie wieder kräftig an. Vor allem die führenden Konzerne Roche und Novartis (lesen Sie dazu die heute präsentierten Zahlen zu 2019) aus Basel trieben die Branche auf ein Plus von 10 Prozent und den neuen Rekordwert von fast 115 Milliarden Franken. Zugleich legten auch die Importe zu, dies jedoch nur um 5 Prozent auf knapp 53 Milliarden Franken. Diese Rekordzahlen sind aber mit Vorsicht zu geniessen, denn in ihnen steckt viel heisse Luft.

Die immensen Exporte bedeuten nämlich nicht unbedingt, dass die Medikamente auch tatsächlich in der Schweiz produziert worden sind. Weil Roche und Novartis den Hauptsitz in der Schweiz haben, importieren sie in ihren ausländischen Filialen produzierte Medikamente, um sie dann von hier wieder – zu einem höheren Wert – zu exportieren. «Es kann sein, dass die gleiche Ware mehrmals gezählt wird», erklärt ein Sprecher der Zollverwaltung. Nämlich als Import- wie auch als Exportwert. Die Schweiz hat dabei schlicht die Funktion einer Drehscheibe.

Zölle fallen dabei keine an. Denn die sogenannte Zero-for-Zero-Initiative von 1995 sieht vor, dass auf Arzneimittel und die für sie nötigen Herstellungsprodukte zwischen den betreffenden Staaten keine Zölle erhoben werden.

Novartis ist seit letztem Jahr jedoch dabei, die Schweiz als Hub aufzugeben. «Wir stellen sukzessive auf die direkte Belieferung von Distributionszentren ausserhalb der Schweiz um», sagt Konzernsprecher Satoshi Sugimoto. Der Grund: Es können Kosten gespart und der ökologische Fussabdruck kann reduziert werden. «Bei Sandoz ist die direkte Belieferung bereits Realität.»

«Der neue Direkthandel bedeutet, dass die betroffenen Medikamente nicht mehr in der Schweizer Exportstatistik auftauchen.»

Das bedeutet, Medikamente, die an anderen Standorten des Konzerns hergestellt werden, kommen inzwischen zumindest zum Teil nicht mehr in die Schweiz, sondern werden direkt von ausländischen Verteilzentren weitervertrieben. Dadurch wurden 2019 die Exporte aus der Schweiz schon um rund 5 Milliarden Franken geringer – am neuen Rekordwert der Pharmaexporte konnte dies allerdings noch nichts ändern.

Der neue Direkthandel von Novartis bedeutet, dass die betroffenen Medikamente nicht mehr in der Schweizer Exportstatistik auftauchen. In der Handelsbilanz aber schon, denn diese erfasst als Transithandel die Marge, die in der Schweiz anfällt.

«Auch für die Wertschöpfungsrechnung bleibt alles beim Alten, sofern in die Transaktion nicht zusätzlich eine Handelsgesellschaft eingebunden wird. Denn die Finanzflüsse ändern sich durch das neue Vertriebsmodell nicht», erläutert Pharmaexperte Michael Grass von BAK Economics. Der Schweizer Mutterkonzern bezahlt wie zuvor an seine Produktionsstätte im Ausland für die Herstellung der Medikamente und erhält vom Empfänger im Drittland den Erlös aus dem Verkauf der Medikamente.

Roche exportiert auch in den USA

Bei Roche ist es so, dass die Herstellung der Medikamente oftmals über verschiedene Standorte in mehreren Ländern verteilt erfolgt. «Denn wir betreiben an diesen verschiedenen Standorten unterschiedliche Kompetenzzentren, etwa für Produktion des Wirkstoffes, Gefriertrocknung, Abfüllung, Verpackung und schliesslich den Vertrieb in die Märkte», sagt Sprecherin Barbara Schädler. Auch in der Schweiz gebe es solche Kompetenzzentren, zum Beispiel in Kaiseraugst eines für Logistik. In den vergangenen Jahren kam es so nicht zu einer Reduktion der Exporte aus der Schweiz.

Was US-Präsident Donald Trump jedoch beruhigen könnte: Roche gehört auch zu den grossen Exporteuren der USA. Zudem gibt es auch durch die Lizenzgebühren Finanzflüsse in beiden Richtungen. Denn unabhängig vom Produktionsort wird dort abgerechnet, wo das geistige Eigentum angemeldet ist – und dies ist in den USA, der Schweiz und Japan. In diesen drei Ländern betreibt Roche seine grossen Forschungszentren und zahlt nach eigenen Angaben auch den Grossteil seiner Steuern: In den USA gehört der Schweizer Konzern demnach zu den 20 grössten Steuerzahlern.

Die Pharmaindustrie hat selbst ein grosses Interesse daran,sich mit den USA und Trump gut zu stellen. So wie für alle anderen Schweizer Branchen sind auch fürsie die USA nach Deutschland der zweitwichtigste Absatzmarkt. Für Medikamente sind die Vereinigten Staaten sogar der lukrativste Markt überhaupt. Denn die Preisfestsetzung ist dort frei. Jedenfalls noch. Denn Trump droht immer wieder, sich den Pharmamarkt vorzuknöpfen und den Preisanstieg einzudämmen.