Sechs Risiken fürs Börsenjahr 2019

Das bald endende 2018 hat den Investoren kaum Freude bereitet. Eine regelrechte Bonanza legen die Aktienmärkte in den letzten Tagen hin. Am 24. Dezember gings steil abwärts – nur um am Stephanstag um über 1000 Punkte in die Höhe zu schiessen (wir berichteten).

Zahlreiche Anlageklassen werden das Jahr im Minus abschliessen – von diversen Aktien- und Bondmärkten bis hin zu Rohstoffen wie Öl. Das Gröbste ist damit allerdings wohl noch nicht überstanden: Wir präsentieren sechs Risiken, die im nächsten Jahr auf der Stimmung und den Kursen lasten dürften.

1. Abkühlung der Konjunktur

Die Aussichten für die Weltwirtschaft haben sich über die letzten Monate eingetrübt. Das lässt sich unter anderem an Frühindikatoren wie den Einkaufsmanagerindizes (PMI) ablesen: Notierte der nach Wirtschaftsleistung der Länder gewichtete globale PMI zu Jahresbeginn noch bei 54,4, hat er sich per Ende November auf 52 verringert.

Frühindikatoren Konjunktur Grafik vergrössern

Zwar können sich die USA zurzeit positiv in Szene setzen. Die Stärke der amerikanischen Binnenwirtschaft ist aber massgeblich auf die Steuererleichterungen der Administration Trump zurückzuführen, deren positiver Effekt laut Conference Board bald wieder abebben dürfte. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass – über alle Industrieländer betrachtet – der 2018 expansiv wirkende Steuereffekt kommendes Jahr ins Neutrale dreht und ab dem Jahr 2020 die Konjunktur hemmen wird.

Bereits im Oktober hatte der IWF die Wachstumsprognose für das globale Bruttoinlandprodukt (BIP) von 3,9 auf 3,7 Prozent korrigiert. Doch selbst der reduzierte Wert könnte sich laut aktuellen IWF-Aussagen als zu optimistisch erweisen. Besonders schwach würden sich gegenwärtig etwa die Kapitalinvestitionen entwickeln.

2. Straffere Geldpolitik

Lange profitierte die Weltwirtschaft vom geldpolitischen Rückenwind. Angesichts aufgeblähter Bilanzen haben die Währungshüter nun aber kaum eine andere Wahl, als die Schrauben anzuziehen.

Die US-Notenbank Fed hat zwar gestern Mittwoch die Zinsen erhöht. Für 2019 klaffen die Prognosen allerdings weit auseinander. Deshalb besteht das Risiko, dass die US-Währungshüter rascher vorpreschen, als es die Finanzmärkte vorhersagen. Bianco Research weist darauf hin, dass Investoren gemäss Marktindikatoren bis Ende des kommenden Jahres nur noch rund zwei weitere Zinsschritte erwarten. Im Gegensatz dazu stellt – wenn man Aussagen der Währungshüter analysiert – das Fed rund 3,5 Straffungen in Aussicht.

Bilanz Federal Reserve Grafik vergrössern

Steigende US-Zinsen und ein stärkerer Dollar würden die Schwellenländer derweil dazu zwingen, mit ähnlichen Schritten nachzuziehen, um Kapitalabflüsse zu vermeiden. Kommt hinzu, dass der parallel voranschreitende Bilanzabbau des Fed (vgl. Grafik 2) kletternden Zinsen gleichkommt. So schätzt die Denkfabrik Council on Foreign Relations, dass die Straffung bis Ende 2019 einer Leitzinserhöhung von 220 Basispunkten entspricht.

3. Eskalation des Handelsstreits

Wie sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entwickelt, ist kaum vorherzusagen. Zwar haben sich die Streitparteien am G-20-Gipfel in Buenos Aires darauf verständigt, die Strafzölle bis Anfang März einzufrieren. Die Dauer dieser Waffenruhe wird allerdings kaum ausreichen, komplexe Diskussionspunkte wie den Schutz geistigen Eigentums zu lösen – gerade weil die US-Forderung, das Teilen von intellektuellem Eigentum einzuschränken, der Agenda «Made in China 2025» zuwiderläuft. Es scheint deshalb durchaus plausibel, dass die USA im März die Abgaben auf chinesische Importe von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent erhöhen.

US-Investitionsaktivität Grafik vergrössern

Die Strafzölle lasten dabei nicht nur auf der Handelsaktivität. Die Ungewissheit hält gleichzeitig Unternehmen davon ab, Kapital in die eigene Expansion zu stecken. Das tangiert nicht nur den Geschäftsgang der Investitionsgüterbranche, sondern gefährdet auch das künftige Wirtschaftswachstum.

4. Aufruhr in der Eurozone

Die europäische Wirtschaft ist angeschlagen. Mit 51,4 bewegt sich der Einkaufsmanagerindex (Composite) der Eurozone auf dem niedrigsten Stand seit 49 Monaten – wobei gerade in den beiden Schwergewichten Deutschland und Frankreich eine Abkühlung zu verzeichnen ist. Laut Datendienstleister IHS Markit sei der jüngste Rückgang nur teilweise temporären Faktoren wie den Gelbwestenprotesten geschuldet, sondern lege auch strukturelle Probleme offen.

Konjunktur Europa Grafik vergrössern

Die Eintrübung findet just in einer Phase statt, in der Umwälzungen auf der politischen Ebene bevorstehen: Gleich mehrere zentrale EU-Positionen werden kommendes Jahr neu besetzt – darunter die Präsidentschaft der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Europäischen Kommission. Durchaus möglich ist zudem, dass es an der Spitze von Deutschland, Italien, Spanien und Grossbritannien zu einem Regierungswechsel kommt.

Rutscht die Eurozone – etwa wegen innerer Konflikte wie dem Budgetstreit mit Italien – tiefer in die Krise, dürften konzertierte Gegenmassnahmen deutlich schwieriger umzusetzen sein als früher. Einerseits haben populistische und EU-kritische Parteien an Einfluss gewonnen. Andererseits hat die EZB mit einer deutlich grösseren Bilanz und nach Jahren ultraniedriger Zinsen an Feuerkraft eingebüsst. Die Analysten von HSBC schätzen, dass neuerliche Zinssenkungen, eine quantitative Lockerung oder «exotische» Instrumente wie Helikoptergeld höchstens in kleinsten Dosen erfolgen könnten.

5. Hohe Verschuldung

Begünstigt von der lockeren Geldpolitik hat sich über die vergangenen Jahre ein stattlicher Schuldenberg aufgetürmt: In den Industrieländern notieren die Verbindlichkeiten von Staat, Unternehmen und Privathaushalten inzwischen bei fast 400 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Verschuldung von US-Unternehmen Grafik vergrössern

Dass viele Gesellschaften den Leverage über Gebühr erhöht haben, zeigt sich im Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und Ebitda (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation): Bei US-Konzernen bewegt sich der Wert auf einem langjährigen Höchst. Jüngst warnte Jeffrey Gundlach von DoubleLine Capital, beinahe die Hälfte der Bonds mit vermeintlicher Anlagequalität müssten deshalb eigentlich als hochverzinsliche Papiere eingestuft werden.

Auch an den Staatsbilanzen ist die monetäre Lockerung nicht spurlos vorübergegangen. Steigen die Zinsen, wird die Bedienung der Verbindlichkeiten immer teurer. Das schränkt die Möglichkeit ein, bei einer Konjunkturverlangsamung mit Fiskalmassnahmen Gegensteuer zu geben.

6. China als Black Box

Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt sieht sich mit einer Vielzahl von Problemen konfrontiert und dürfte vorläufig als globaler Konjunkturmotor ausfallen. Unter anderem leidet China unter den Folgen des Handelsstreits mit den USA. Jüngst hat sich das Wachstum der Detailhandelsumsätze und der Industrieproduktion weiter abgekühlt. Erstere haben so schwach zugelegt wie zuletzt vor fünfzehn Jahren.

Detailhandel in China Grafik vergrössern

Das schürt die Erwartungen, dass die Regierung an der dieswöchigen Central Economic Work Conference zusätzliche Stimulierungsmassnahmen beschliessen wird. Die Analysten von ING halten etwa eine jährliche fiskalische Ankurbelung von 4 Bio. Yuan (580 Milliarden Franken) sowie den Verzicht auf weitere Straffungsmassnahmen auf dem Immobilienmarkt für denkbar. Der Konjunkturindikator von Goldman Sachs belegt jedoch, dass die jüngst bereits umgesetzten Massnahmen bislang kaum Wirkung gezeigt haben. Zudem wird damit das längerfristige Ziel des Deleveraging weiter untergraben.

(Finanz und Wirtschaft)