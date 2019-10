So klappt die Frühpensionierung

Eine Verschiebung des ordentlichen Rentenalters auf 67 Jahre ist zwingend. Die Lebenserwartung einer 65-jährigen Person ist seit 1995 etwa 3 Jahre beziehungsweise 15 Prozent gestiegen. Ein späterer Rentenbeginn würde eigentlich nur der verlängerten Lebensspanne entsprechen, die staatliche Alters- und Hinterbliebenenrente AHV jedoch dauerhaft stabilisieren.

Selbst falls die dazu nötige Änderung des Vorsorgegesetzes BVG noch einige Zeit ausbleibt, sehen sich viele Menschen aus monetären Gründen faktisch gezwungen, länger in der Erwerbsarbeit zu bleiben. Das Vorsorgeniveau vermindert sich auf 45 Prozent des letzten Erwerbseinkommens, wie die Credit Suisse errechnet hat. Auf so wenig schrumpft für eine Person mittleren Einkommens bis 2025 der Ersatz des wegfallenden Lohns durch AHV und Pensionsrente. Vor 2010 Pensionierte hatten im Schnitt noch 57 Prozent des früheren Salärs durch Renten ersetzt bekommen.

Bei Frühpension AHV-Falle meiden

Für eine selbstbestimmte Pensionierungsplanung sollten schon in der Karrieremitte die Weichen richtig gestellt werden. Das schweizerische Dreisäulensystem zur Altersfinanzierung erlaubt individuell grosse Gestaltungsfreiheiten. Die finanziellen Konsequenzen sind jedoch weitreichend.

Drei Dinge sind wichtig, um den Pensionierungszeitpunkt möglichst frei wählen zu können: die effiziente Nutzung des steuergestützten 3a-Vorsorgesparens, damit überhaupt genügend finanzieller Spielraum entsteht; der Entscheid zwischen Pensionsrente oder teilweisem Bezug des Pensionskassenguthabens; und bezogen auf die AHV eine optimale Lösung der Einzahlungspflicht.

Umfrage Möchten Sie früher als gesetzlich vorgesehen (Frauen mit 64, Männer mit 65) in Rente gehen? Klar möchte ich das - aber wie soll ich das finanzieren?

Ja. Damit ich trotzdem meinen Lebensstandard aufrechterhalten kann, sorge ich vor.

Ja, auch wenn ich dann mit weniger Geld auskommen muss.

Im Gegenteil: Ich möchte länger arbeiten.

Abstimmen Klar möchte ich das - aber wie soll ich das finanzieren? 21.8% Ja. Damit ich trotzdem meinen Lebensstandard aufrechterhalten kann, sorge ich vor. 41.0% Ja, auch wenn ich dann mit weniger Geld auskommen muss. 26.9% Im Gegenteil: Ich möchte länger arbeiten. 10.3% 78 Stimmen Klar möchte ich das - aber wie soll ich das finanzieren? 21.8% Ja. Damit ich trotzdem meinen Lebensstandard aufrechterhalten kann, sorge ich vor. 41.0% Ja, auch wenn ich dann mit weniger Geld auskommen muss. 26.9% Im Gegenteil: Ich möchte länger arbeiten. 10.3% 78 Stimmen



Die Rente der staatlichen AHV darf zwei Jahre vorbezogen werden, gegen Kürzung um 6,8 Prozent-Punkte pro Jahr. Die Pflicht zur Leistung von AHV-Beiträgen bleibt jedoch bis zum ordentlichen Pensionsalter bestehen. Personen ohne Erwerbseinkommen müssen den AHV-Mindestbeitrag leisten, dessen Höhe am Vermögen bemessen wird. Ein AHV-Vorbezug ist deshalb nur in Kombination mit einer zumindest teilzeitlichen Beschäftigung ratsam, aus der weiterhin Lohnbeiträge an die AHV gehen. In anderer Richtung darf die Rente maximal fünf Jahre aufgeschoben werden. Dann ist die später startende AHV-Monatsrente gut 30 Prozent höher als bei einem ordentlichen Rentenbeginn.

Grafik vergrössern

Auch die zweite Vorsorgesäule lässt sich der individuellen Pensionsplanung anpassen. Das Vorsorgegesetz BVG toleriert den Bezug von Leistungen ab Alter 58. Zusätzlich gilt das Reglement der Pensionskasse. Der Umwandlungssatz, aus dem sich vom Pensionsguthaben ausgehend die monatliche Rente berechnet, fällt bei einem vorgezogenen Start niedriger aus. Das Gesparte muss ja auf zusätzliche Jahre verteilt werden.

Für den Fall, dass ein Teil des Pensionsguthabens bar bezogen und eigenständig für die Altersfinanzierung verwendet werden soll, ist der Auszahlungszeitpunkt mit der Kündigung der 3a-Vorsorgeguthaben zu koordinieren. Barbezüge aus der zweiten und der dritten Vorsorgesäule werden einmalig mit einem gesonderten Satz besteuert, der progressiv ist. Da alle Bezüge eines Kalenderjahrs kumuliert der Abgabe unterliegen, lohnt sich in der Regel eine Verteilung der Pensionskassenund 3a-Bezüge auf unterschiedliche Jahre.

Dem freiwilligen Alterssparen kommt folglich zunehmende Bedeutung zu. Auf Konten oder Depots der Vorsorgesäule 3a dürfen Arbeitnehmende jährlich rund 6800 Franken einzahlen und den Betrag vom steuerbaren Einkommen abziehen.

Grafik vergrössern

Da die Zinsen auch auf 3a-Konten nahe null sind, propagieren viele Banken und Versicherer 3a-Wertschriftendepots. Im Angebot sind 3a-Fonds mit Aktien-, Anleihen- und Immobilienkomponenten. Für solche Mischvermögen gelten die gängigen Überlegungen zu Renditechancen und Preisschwankungsrisiken. Zu berücksichtigen ist, dass Produktkosten von oft um 1 Prozent anfallen und die Rendite dauerhaft schmälern.

In der heutigen Zinslage vorteilhafter ist, möglichst reine Aktienfonds oder Exchange Trades Funds zu nutzen. Was vom 3a-Vermögen gemäss eigener Risikoneigung nicht in Aktien investiert werden soll, bleibt mehr oder weniger zinslos – aber auch gebührenfrei – auf dem Konto. Entsprechende Konto-plus-Aktien-Lösungen haben unter anderen die mit der WIR-Bank kooperierende VIAC und der Versicherer Axa im Sortiment.

Grafik vergrössern





Dividenden helfen, die Rentenlücke zu schliessen



Wer in die dritte Säule einzahlt, sollte das Geld in Aktien anlegen.

Die rund 900 Milliarden Franken der Pensionskassen liefern im bisherigen Jahresverlauf gute 10 Prozent Performance. Im Wert parallel gestiegen sind die Aktienanlagen wie auch die Anleihenportfolios. 2018 waren die Aktienkurse im Schlussquartal zurückgefallen. Die Kursgrafik illustriert, dass über den Zweijahreszeitraum die Performance beider Wertschriftenklassen nahezu gleichauf ist.

Grafik vergrössern

Für gemischte Aktien-/Obligationenportefeuilles, wie sie auch für den Sparer der Vorsorgesäule 3a verfügbar sind, haben sich die Perspektiven etwas verdüstert. Von der Anleihenkomponente ist zu aktueller Bewertung und Zinslage nicht mehr viel zu erwarten.

Aktien werden vermutlich weiterhin im Schnitt etwa 3 Prozent Dividendenrendite abwerfen. Der Kurswert schwankt, und ausgehend von der gemessen an den Unternehmensgewinnen hohen Bewertung ist das Kurspotenzial begrenzt.

Pensionskassen und 3a-Sparer, die eine mindestens zehnjährige Anlagedauer planen, sollten dennoch den Aktienanlagen im Rahmen der eigenen Risikotoleranz ein hohes Gewicht zumessen. Die in Aussicht stehende Dividendenrendite hilft der freiwilligen Altersvorsorge der steuerlich bevorteilten Säule 3a. Mit den aktuell mickrigen Kontozinsen baut sich das Vermögen zu langsam auf, um die zunehmende Rentenlücke zu schliessen.

Nur 4000 Franken Rentenniveau

Die absoluten Zahlen der Rentenflüsse für Neupensionierte sollten als Warnruf verstanden werden. Die AHV-Einzelrente liegt auf monatlich knapp 1800 Franken, die Pensionsrente auf nochmals 1800 Franken. Beides sind Medianwerte. Darin berücksichtigt sind Zahlungen für Personen, die zuvor zu unterschiedlichem Beschäftigungsgrad erwerbstätig waren.

Werden die vom Bundesamt für Statistik erhobenen Kapitalbezüge aus Pensionskasse und 3a-Vermögen zum Umwandlungssatz von 5,6 Prozent – entspricht dem von Pensionskassen im Schnitt angewendeten Satz – in verfügbaren Verzehr umgerechnet, ergeben sich daraus im Median nur weitere 440 bzw. 210 Franken monatlich.