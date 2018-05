Südkorea – Opfer des eigenen Erfolgs

Die Welt ist erleichtert über die Entspannung auf der koreanischen Halbinsel. Doch für viele Südkoreaner sind Alltagsprobleme drängender. Ein Krieg mit dem Norden war sowieso nur eine ferne Gefahr. Die junge Generation in Seoul sorgt sich vielmehr um Leistungsstress und fehlende Zukunftsaussichten. Eine 33-jährige Angestellte in Seoul meint lapidar: «Nach einem Friedensvertrag kann ich mit dem Zug nach Europa reisen – wie cool ist das denn?»

«Menschenzentriert» soll die von Konglomeraten beherrschte Wirtschaft werden, verspricht die vor einem Jahr ins Amt gekommene Regierung. Der wichtigste Punkt auf der Agenda von Präsident Moon Jae-in ist neben der Aussöhnung mit dem Norden, die wirtschaftlichen Sorgen der Bürger zu lindern. Im Gespräch erklärt You Young Min, Wissenschaftsminister und ehemaliger Spitzenmanager beim Konzern LG: «Wir wollen den Lebensstandard der Bevölkerung mit niedrigem Einkommen verbessern.» Der Mindestlohn werde erhöht, die Kosten für Bildung und Krankenversicherung würden gesenkt.

140 Kilometer von Seoul entfernt, in der Provinzstadt Daejeon, zelebriert man Optimismus. Ein Springbrunnen plätschert, weitläufige Grünflächen mit farbenfrohen Blumenbeeten stehen in Kontrast zur supermodernen Glasarchitektur. «Studenten sind auf dem Campus gerade wenige unterwegs. Zwischenprüfungen stehen an», erklärt Kim Se-Yi aus der Presseabteilung der Hochschule KAIST, des Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Olympiafackel von Roboter gehalten

In ein paar nüchternen Räumen ist ein Labor untergebracht, dessen Ergebnisse weltweit Aufsehen erregt haben. Ingenieure und Wissenschaftler forschen im Hubo Lab an menschenähnlichen Robotern. 2015 erreichte der Roboter Hubo dank seiner Feinmotorik den Sieg bei einer internationalen Roboterolympiade in den USA. Der humanoide Roboter durfte auch die Fackel für die Winterolympiade halten.

Die höchste Zahl an Robotern pro Arbeitnehmer: Eine Schülerin wiegt an der Seoul Robotics High School einen Roboter. Bild: Mark Leong / Redux

Forscher Lee Moon Young sieht diese Entwicklung nicht als theoretische Spielerei: «Wir arbeiten daran, die Stabilität der Roboter durch eine bessere Verteilung der Masse zu erhöhen. Solch eine Entwicklung kann schnell in die Industrie überführt werden.» Südkoreas Wirtschaft hat die höchste Zahl von Robotern pro Arbeitnehmer. In Seoul gibt es gar ein Sekundarschule, die auf Robotik spezialisiert ist.

KAIST spiegelt wie keine andere Institution den auf technologischen Fortschritt begründeten wirtschaftlichen Aufstieg Südkoreas. Shin Sung-Chul, Präsident von KAIST, erzählt: «Die Regierung hat uns 1970 mit einem Kredit aus den USA von 6 Millionen Dollar gegründet. Die Zeiten waren damals schwierig. Die Wirtschaftsleistung pro Kopf lag gerade einmal bei 300 Dollar im Jahr.» Damals war gar der heute bitterarme kommunistische Norden reicher als der Süden. Seitdem hat sich das Pro-Kopf-Einkommen Südkoreas verhundertfacht und wird wohl dieses Jahr das Italiens übertreffen.

«Wir wollen mit Forschung die Lebensqualität der Menschen erhöhen.»You Young Min, Wissenschaftsminister Südkorea

Von wenigen, aus dem Ausland heimgekehrten koreanischen Forschern aufgebaut, hat das Institut eine Spitzenstellung in Asien erreicht. Gemäss dem Ranking der Nachrichtenagentur Reuters ist es gar die innovativste Universität Asiens. Dafür wurden Patente, Fachartikel und der Einfluss der Forscher ausgewertet. «Unsere 62'000 Absolventen haben eine Schlüsselrolle bei Koreas Industrialisierung und Innovationen gespielt», sagt Präsident Shin. Nun würden Delegationen aus Entwicklungsländern die Hochschule ständig besuchen, um das Modell zu kopieren.

Innovationsweltmeister

Ähnlich innovativ wie das Institut ist das ganze Land. Dank einer Rekordzahl von Patentanmeldungen, grosser Forschungsausgaben und einer Industrie mit hoher Wertschöpfung ist Südkorea von der Nachrichtenagentur Bloomberg zum fünften Mal in Folge zum innovativsten Staat der Welt ausgerufen worden. Die Schweiz befindet sich auf Platz fünf.

Auch die neue Regierung schreibt sich Innovation auf das Banner. Wissenschaftsminister You sagt: «Unser Wachstum wird auf Innovationen basieren.» Der ehemalige Spitzenmanager beim Konzern LG ist massgeblich dafür verantwortlich, die Vision der Regierung einer «hyper-verbundenen» Gesellschaft umzusetzen. Auch die «vierte industrielle Revolution» ist dabei ein Schlagwort. Maschinenparks in Fabriken, Bürger, Verkehrsmittel und gar Bauernhöfe sollen per ultraschnellem Mobilfunknetzwerk 5G ständig miteinander in Kontakt stehen. Intensive Forschung an künstlicher Intelligenz soll die Automatisierung beschleunigen.

«Koreanische Unternehmen sind am besten darin, Prozesse zu verbessern.»Suh Joonghae, Vizepräsident Korea Development Institute

Diese Entwicklung sei kein Selbstzweck und ziele nicht nur auf eine Erhöhung des Gewinns: «Wir wollen mit Forschung die Lebensqualität der Menschen verbessern», verspricht Minister You. So sollen die Bürger von höherer Qualität in Gesundheitsvorsorge, Sicherheit und öffentlichen Dienstleistungen profitieren.

Solch optimistische Visionen werden getrübt, wenn man Chang Suk-In zuhört. Der Ökonom vom Korea Institute for Industrial Economics and Trade, das dem Wirtschaftsministerium untersteht, beobachtet: «Es gibt zwar eine Vielzahl an Patentanmeldungen, aber die Qualität ist nicht besonders hoch.» Nur wenige der Patente würden ins Ausland lizenziert. Konglomerate wie Samsung und Hyundai hätten viele alte Erfindungen angemeldet, um sie zur Verteidigung gegen juristische Angriffe ausländischer Konkurrenten verwenden zu können. «Dahinter stecken oft keine neuen Erfindungen», meint Chang.

Ein grundsätzliches Problem diagnostiziert der Wirtschaftswissenschaftler Suh Joonghae. Der Vizepräsident der staatlichen Denkfabrik Korea Development Institute unterscheidet zwischen Prozess- und Produktinnovationen. Er erklärt: «Unsere Unternehmen sind sehr gut darin, ausländische Technologien zu adaptieren und Prozesse zu verbessern.» Das reiche nicht mehr. «Ich bin stolz auf das, was unser Land erreicht hat. Aber der bisherige Erfolg könnte der Grund für unser künftiges Scheitern sein», warnt Suh.

Kapitalintensive Industrien wie der koreanische Auto- und Schiffbau haben dank Effizienzverbesserungen rasant eine internationale Wettbewerbsstellung erreicht. Doch Korea sei an der technologischen Spitze angekommen und müsse völlig neue Produkte entwickeln können – das seien aber deutlich andere Innovationen: «Korea ist weiterhin nur wirklich gut beim technologischen Catch-up – beim Aufholen zu anderen Ländern.»

China produziert vermehrt vor Ort

Die Koreaner müssten sich auf «massive Unsicherheit» einstellen: «Der Pfad der Effizienzverbesserungen war gut vorhersehbar – daran sind wir noch zu gewöhnt.» Die Zeit drängt, ist der Ökonom überzeugt: «In den vergangenen zehn Jahren profitierte Südkoreas Industrie von der Nachfrage aus China nach Zwischenprodukten.» Doch in der Volksrepublik produziere man diese Güter immer mehr vor Ort – das werde zur Belastung für das koreanische Wachstumsmodell.

Das Bildungssystem sieht Suh trotz einem Aushängeschild wie KAIST noch nicht bereit für die kommende unsichere Zeit. Er konstatiert: «In Korea gibt es ein Bildungsfieber. Eltern wollen ihre Kinder auf jeden Fall an eine Top-Universität bringen – selbst wenn die Ausbildung nicht gut ist.» Das würde der Besitzstandswahrung der Hochschulen Vorschub leisten. Sie würden an ihren starren Lehrplänen festhalten, statt sich zu reformieren. Er sieht einen grossen Rückstand der Hochschulen auf europäische Länder wie die Schweiz oder die Niederlande.

«Die Jobs verschwinden nicht, sondern sie wandern in neue Bereiche ab.»You Young Min, Wissenschaftsminister

Suh beobachtet: «Ironischerweise beklagen sich Arbeitgeber, dass sie keine qualifizierten Softwareentwickler finden. Dabei produzieren unsere Universitäten Tausende davon.» Viele Informatiker mit frischem Abschluss seien wegen der unflexiblen Ausbildungsprogramme für die Stellen in der Industrie nicht geeignet.

Wissenschaftsminister You will die Innovationen durch Start-ups anheizen, die von Forschern und Uni-Absolventen gegründet werden. Mit einem speziellen Programm wird mindestens ein Fünftel von staatlichen Forschungsstellen finanziert. In den vergangenen zwölf Jahren wurden fast sechshundert Start-ups gegründet, darunter Kolmar BNH. Der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln ist inzwischen gar im Kosdaq-Index vertreten. Auch Ökonom Suh sieht die Start-ups als Hoffnungszeichen. Besonders im Biotech-Sektor gebe es viele neue Unternehmen.

«Jobs wandern in neue Bereiche»

Im Gegensatz zu den meisten Universitäten ist KAIST nicht dem Bildungs-, sondern dem Wissenschaftsministerium unterstellt. Präsident Shin sagt: «Das gibt uns die Freiheit, innovative Lehr- und Forschungsprogramme zu betreiben.» So würde man nun interdisziplinäre Laboratorien aufbauen, damit verschiedene Fachgebiete besser an einem Thema arbeiten könnten. Auf diese Weise soll die Entwicklung führerloser Fahrzeuge von Elektroingenieuren, Informatikern und Physikern vorangetrieben werden.

Doch werden nicht gerade für die einfachen Bürger Arbeitsplätze durch Automatisierung verschwinden? Minister You beruhigt: «Die Jobs verschwinden nicht, sondern sie wandern in neue Bereiche – und werden durch die technische Entwicklung mehr Wertschöpfung bringen.» Südkorea muss dies der Welt und der eigenen Bevölkerung erst noch beweisen.

Der Artikel ist im Rahmen einer Pressereise auf Einladung von Kotra, der Korea Trade-Investment Promotion Agency, entstanden.

(Finanz und Wirtschaft)