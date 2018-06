Trump droht mit Strafzöllen auf EU-Autos von 20 Prozent

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit der EU erneut mit der Verhängung von Strafzöllen auf europäische Auto-Importe gedroht. Wenn die Europäische Union nicht «bald» ihre Handelsbarrieren für US-Produkte beseitige, würden die USA «einen 20-prozentigen Tarif auf alle ihre Autos verhängen, die in die Vereinigten Staaten kommen», schrieb Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!