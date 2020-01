Twint kämpft tagelang mit Störung 

Sie wollten mit der Schweizer Bezahlapp Twint Geld an einen Bekannten überweisen, aber es klappte nicht? Dann sind Sie nicht alleine. Twint hatte die letzten Tage mit grossen Problemen zu kämpfen. Das Resultat: verärgerte Nutzer, die auf Social Media ihrem Ärger freien Lauf liessen, und Tausende Transaktionen, die nicht verarbeitet werden konnten. Teilweise warteten Kunden Tage auf Überweisungen.

Laut einem Sprecher von Twint bestand das Problem seit Freitagabend. Am Dienstag um 15 Uhr sei es dann endgültig gelöst worden. Von der Störung betroffen waren Kunden, welche über die Twint-App der Postfinance auf das System zugegriffen haben. Und auch da nicht alle, wie der Sprecher sagt. Er spricht von einigen Tausend Nutzern, die auf ihr Geld warten mussten.

Der Fehler trat laut dem Sprecher nur bei Bezahlungen zwischen zwei Nutzern auf. So konnten Postfinance-Kunden kein Geld mehr empfangen. Weil sehr viele Überweisungen seit Freitagabend nicht verarbeitet werden konnten, gab es auch nach Dienstagnachmittag Verzögerungen bei der Überweisung von Geld von Nutzer zu Nutzer. Dieser Stau werde nun nach und nach abgebaut und das Geld an den Empfänger gesendet.

2 Millionen Nutzer – und Kritik

Das Problem entstand also ausgerechnet bei einer Funktion, die äusserst beliebt ist bei den Twint-Nutzern. Wer zum Beispiel mit Freunden in einem Restaurant sitzt, aber gerade kein Geld dabeihat, überweist einfach im Nachhinein den geschuldeten Betrag an seine zahlenden Kollegen. Das funktioniert im Normalfall innert Sekunden.

Diese Funktion hat unter anderem dazu geführt, dass Twint mittlerweile ausgesprochen beliebt ist. Im Jahr 2017 lagen die Nutzerzahlen noch bei einer halbe Million. Seither wuchs die Anzahl stets, bis man vor einer Woche 2 Millionen Nutzer vermeldete.

Twint ist angetreten, um etwa den Bezahllösungen von Apple oder Samsung eine Alternative entgegenzustellen. Mit dabei sind alle grossen Banken, wie Credit Suisse, UBS, diverse Kantonalbanken und eben auch die Postfinance. Die Lancierung von Twint ist immer wieder kritisiert worden. Zu teuer sei eine Eigenentwicklung, und für eine Insellösung nur für den Schweizer Markt sahen viele keinen Platz. Über die vergangenen Jahre hat sich Twint jedoch etabliert. Dabei hilft sicherlich, dass der Anwendungsbereich der App vergrössert wurde und nicht mehr nur Bezahlen an der Kasse oder Überweisungen von Nutzer zu Nutzer möglich sind.

100 Millionen Transaktionen als Ziel

Ausfälle über mehrere Tage helfen allerdings nicht, die von Twint für 2020 angestrebten 100 Millionen Transaktionen pro Jahr zu erreichen. Und Twint hat nicht das erste Mal mit Problemen zu kämpfen: Allerdings hatte beispielsweise bei der Störung im Dezember während der Rabattschlacht Blackfriday Twint keine Schuld. Datatrans, ein Anbieter von Zahlungsabwicklungen, hatte damals einen Fehler zugegeben. Doch der Ärger traf zuerst Twint.

Ebenfalls nicht die Schuld von Twint war eine zweite Störung, die man heute Dienstag bei der Suche nach der Ursache der Störung bei Postfinance entdeckt hatte. Und von der weitere, wenn auch wenige Kunden betroffen waren. So habe bei einem Partner eine Datenbank nicht mehr funktioniert, sagt ein Sprecher. Die Lösung des Problems war indes simpel: Ein Neustart habe geholfen.