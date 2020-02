UBS-Chefwechsel: Ein Coup, der Fragen auslöst

Die Besetzung der Spitzenpositionen im Unternehmen zählt zu den wichtigsten Aufgaben eines jeden Verwaltungsrats. Jeder Personalberater weiss, dass bei der Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin eine interne Lösung in der Regel die bessere Wahl ist. Denn so fällt die Einarbeitungszeit kürzer aus, eine interne Karriere stärkt die Legitimität gegenüber Kunden und Mitarbeitern. Und der oder die Neue muss sich keine Hausmacht aufbauen.

In Krisenzeiten kann es allerdings Sinn machen, jemanden von aussen mit einem frischen Blick zu holen, um eine Restrukturierung durchzuführen.

Wenn es ein Externer ist, dann ist das ein Signal

Die UBS befindet sich aber in keiner Krise. Daher wirft die Ernennung des Niederländers Ralph Hamers (zum Bericht) Fragen auf. Denn der Rückgriff auf einen externen Kandidaten ist als Signal zu werten, dass es dem Verwaltungsrat unter der Führung von Axel Weber in der neunjährigen Regentschaft von Sergio Ermotti nicht gelungen ist, einen valablen internen Nachfolger aufzubauen.

Die überraschende Nachfolgewahl ist die Krönung eines Suchprozesses, der von aussen betrachtet stets etwas ungelenk wirkte. Das fängt damit an, dass aussichtsreiche Kandidaten wie Investmentbank-Chef Andrea Orcel das Weite suchten und nicht gehalten werden konnten. Anfang 2019 verkündete UBS-Präsident Weber ohne Not in einem Fernsehinterview, in der frühen Phase der Nachfolgesuche zu sein. Er stempelte Ermotti damit zur lahmen Ente, deren Tage gezählt sind.

Iqbal Khan: Einer mit Potential

Im vergangenen Sommer dann wurde mit Iqbal Khan ein erfolgreicher Privatebanker von der Credit Suisse angeheuert, der das Potenzial zu haben schien, Ermotti eines Tages nachzufolgen. Auch Chief Operating Officer Sabine Keller-Busse wurde befördert und bekam Verantwortung für das wichtige Europa-Geschäft. Auch in der zweiten Reihe gibt es Managerinnen und Manager, denen man mehr zugetraut hätte.

Am Ende holte Weber dann doch jemanden von aussen. Darüber könnte man hinwegsehen, wenn er einen Kandidaten gefunden hätte, der mit seinem Leistungsausweis und Erfahrungen über alle Zweifel erhaben ist. Das scheint beim ersten Blick auf den Lebenslauf von Ralph Hamers aber nicht der Fall zu sein.

Warum ein Retailer?

Der Niederländer ist zweifellos ein sehr erfolgreicher Bankmanager. Und es ist gut möglich, dass er dank seiner Erfahrung in der digitalen Transformation bei ING der UBS einen Schub verleihen mag. Auch in Sachen Kostenmanagement scheint Hamers bei der ING einen Superjob gemacht zu haben.

Dennoch: Der Mann hat seine gesamte Karriere bei der ING gebracht, einem Konzern, der vorwiegend so genannte Retailkunden, also normale Privatkunden, bedient. Fast vier Fünftel ihres Gewinns erzielt die ING im klassischen Zinsgeschäft. Ausser im Heimatmarkt Schweiz ist die UBS aber nirgends auf der Welt als Retailbank unterwegs.

Was mit Blessing passierte ...

Die UBS ist die grösste Vermögensverwaltungsbank der Welt und betreibt dazu nach wie vor eine international tätige Investmentbank. In diesen beiden Geschäftsbereichen ist die ING aber nicht aktiv.

Die UBS hat mit Martin Blessing schon einmal einen Retailbanker in die Geschäftsleitung geholt und zum Co-Chef der Vermögensverwaltung gemacht. Mangels Erfolg musste er wieder gehen.

Hoffentlich wiederholt sich die Geschichte diesmal nicht.